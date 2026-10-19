Trung tá Phương Mai hát về tình mẫu tử trong MV mới

MV Lời yêu cho con là sản phẩm âm nhạc nhân ngày 20.10 của trung tá Phương Mai, Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội. Lời yêu cho con do nhạc sĩ Đức Trịnh viết riêng cho giọng hát của cô, từng đem lại cho cô được huy chương vàng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc (tháng 11.2024).

Trung tá Phương Mai xúc động khi hát Lời yêu cho con ẢNH NVCC

NSND Hà Thủy, giảng viên thanh nhạc từng đào tạo nhiều ca sĩ nổi tiếng, cho biết ngay từ khi Phương Mai còn đi học, bà đã nhận ra tố chất soprano (nữ cao) của cô với giọng hát dày, sáng và khỏe. Theo bà, Phương Mai có định hướng rõ ràng với dòng nhạc thính phòng, tiến bộ nhanh trong quá trình học đại học cùng NSƯT Kim Phúc và tốt nghiệp xuất sắc. Nữ ca sĩ còn chinh phục nhiều tác phẩm khó, đồng thời đạt thành tích tốt trong quá trình học cao học tại Nga và giành giải nhì một cuộc thi ở Ba Lan.

NSND Hà Thủy nhận ra con đường thính phòng của Phương Mai từ rất sớm ẢNH NVCC

Phương Mai khi đầy đủ trải nghiệm

Tại buổi ra mắt MV Lời yêu cho con, NSND Hà Thủy đánh giá cao cách Phương Mai kết hợp kỹ thuật thanh nhạc với cảm xúc khi thể hiện những ca khúc về tình mẫu tử. Dù có những bài hát từng được nhiều ca sĩ thể hiện, Phương Mai vẫn tạo nét riêng nhờ bản phối và cách xử lý mới, chuyển đổi linh hoạt giữa giọng ngực và những đoạn hát bay bổng, mang đến màu sắc trầm lắng, gần gũi hơn.

Một người thầy khác của Phương Mai, NSƯT Kim Phúc, cho biết nữ ca sĩ chọn theo đuổi dòng nhạc thính phòng trong giai đoạn Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội phát triển mạnh dòng nhạc nhẹ. Trong quá trình giảng dạy, bà nhận thấy Phương Mai có sự quyết tâm và kiên định với lựa chọn của mình.

NSƯT Kim Phúc mừng học trò của mình đã có sản phẩm mới ẢNH: NVCC

NSƯT Lan Anh nhận xét Phương Mai sở hữu giọng soprano dày dặn, sáng đẹp. Với Lời yêu cho con, nữ ca sĩ cho rằng tác phẩm có giai điệu ngọt ngào, pha chất pop thay vì thuần thính phòng.

Phương Mai chia sẻ cô cảm thấy đã đủ độ chín trong cảm xúc và trải nghiệm gia đình để thể hiện trọn vẹn tình cảm trong ca khúc của nhạc sĩ Đức Trịnh. Trong khi đó, nhạc sĩ cho biết ông tâm huyết với cách viết thiên về khí nhạc, vốn ít được sử dụng trong sáng tác thanh nhạc.

Phương Mai tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội, thạc sĩ loại xuất sắc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Gnesin (Moscow, Nga).

Nữ ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng, trong đó có giải nhất Cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2009, giải nhì tại các cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc tế ở Moscow (2013) và Warszawa (2017), giải ba Giọng hát vàng tại Army Games 2020 và huy chương vàng Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2024...