Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam: Gìn giữ di sản, nuôi dưỡng sáng tạo

Sáng 13.11, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư IMG tổ chức lễ ký kết tài trợ thành lập, triển khai Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam.

Tham dự có ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ông Lê Tự Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư IMG, cùng các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc.

Lễ ký kết tài trợ thành lập, triển khai Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam ẢNH: HẠNH TRANG

Được kỳ vọng như một "bảo tàng âm nhạc số", trung tâm sẽ thu thập, bảo tồn, số hóa, lưu trữ, giới thiệu và quảng bá các tác phẩm, tư liệu, di sản âm nhạc Việt Nam trên nền tảng số.

Hoạt động sưu tầm được triển khai thông qua mạng lưới chi hội nhạc sĩ, hội âm nhạc tại các tỉnh, thành phố, kết nối với nghệ nhân và những người am hiểu di sản địa phương. Hội đồng chuyên môn gồm các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc và nghệ nhân sẽ được thành lập để thẩm định nội dung trước khi công bố, hướng tới xây dựng nguồn dữ liệu có giá trị khoa học, lịch sử và nghệ thuật.

Theo ông Lê Tự Minh, dự án sẽ áp dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa vận hành, ưu tiên lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế phần mềm quốc tế giàu kinh nghiệm. Hệ thống hướng tới mức độ số hóa cao nhất, hỗ trợ khai thác bản quyền và thanh toán tác quyền cho tác giả.

Bên cạnh lưu trữ và quảng bá, trung tâm có nhiệm vụ khai thác bản quyền tác phẩm, bảo vệ quyền lợi, thanh toán tác quyền cho tác giả; tạo kinh phí hoạt động cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam và hỗ trợ các nhạc sĩ, chi hội sáng tác.

Toàn bộ kinh phí và nguồn thu từ hoạt động của trung tâm chỉ được sử dụng để duy trì, phát triển âm nhạc Việt Nam, hướng tới mô hình hoạt động bền vững. IMG cam kết tài trợ tối đa 10 tỉ đồng trong thời hạn tối đa 3 năm, phục vụ việc thành lập trung tâm, xây dựng hệ thống công nghệ, tổ chức nhân sự và vận hành giai đoạn đầu.

Thỏa thuận xác lập nguyên tắc tôn trọng tính độc lập về chuyên môn, nghệ thuật của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu tác phẩm. Đây là cơ sở để Hội phát huy vai trò chuyên môn trong quá trình xây dựng, phát triển kho tư liệu âm nhạc số.