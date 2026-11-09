Tóc Tiên mang âm nhạc Việt ra quốc tế

Eurovision Song Contest Asia 2026 giới hạn mỗi tiết mục trong 3 phút và tối đa 6 người trên sân khấu. Bạn đã điều chỉnh Em Tiên như thế nào để phù hợp quy định này nhưng vẫn giữ được những ý tưởng, màu sắc riêng?

Ca sĩ Tóc Tiên: Ở vòng tuyển chọn quốc gia, phiên bản Em Tiên đã được điều chỉnh để tôi đảm bảo thể lực khi trình diễn 5 bài hát gần như liên tiếp. Biên đạo phải tính toán để tôi hoàn thành những tiết mục sát nhau về thời gian mà vẫn giữ chất lượng trình diễn. Có thể nói vui rằng phiên bản hôm đó đã được "giảm nhẹ sức mạnh". Ngoài ra, ca khúc có mật độ lời khá dày nên phần vũ đạo cũng được tiết chế để tôi tập trung hát live. Ê kíp bù lại bằng những yếu tố như trang phục, chiếc nón và các chi tiết tạo hình. Khi đến Thái Lan, tôi cùng đội ngũ sản xuất âm nhạc sẽ tiếp tục điều chỉnh, phát huy những điểm được yêu thích và cải thiện những khía cạnh còn có thể làm tốt hơn. Nếu không thể khai thác lợi thế từ đội hình đông đảo, tôi sẽ tìm hướng tiếp cận khác, chẳng hạn sử dụng hiệu ứng thị giác để tạo chiều sâu và điểm nhấn cho tiết mục.

Tóc Tiên xúc động khi Em Tiên được lựa chọn để mang đến sân khấu quốc tế ẢNH: BTC

Các đại diện quốc tế đều có màu sắc riêng. Tóc Tiên đánh giá thử thách lớn nhất của mình trong lần "mang chuông đi đánh xứ người" này là gì?

Tôi không đặt nặng tâm lý phải đối đầu hay đánh bại ai. Một điểm thú vị là các quốc gia đều có thể theo dõi phần thi của nhau, qua đó phần nào hình dung được màu sắc và cách thể hiện của các đối thủ. Dù vậy, vẫn chưa thể biết họ còn giữ lại những ý tưởng nào cho đêm chung kết. Tôi và ê kíp cũng có những tính toán riêng, nhưng quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện phần trình diễn của mình thay vì tạo áp lực từ chuyện cạnh tranh.

Nhiều người cho rằng phần lời tiếng Việt sẽ trở thành rào cản khiến khán giả quốc tế khó tiếp cận Em Tiên. Bạn nghĩ sao về điều này?

Một trong những hướng điều chỉnh tôi đang cân nhắc là bổ sung tiếng Anh, giúp khán giả quốc tế dễ tiếp cận ca khúc hơn. Khi xem các video reaction trên mạng, tôi rất vui khi thấy nhiều khán giả nước ngoài hát theo lời tiếng Việt của Em Tiên.

Khi lựa chọn Em Tiên để giới thiệu với khán giả quốc tế, ngoài âm nhạc, Tóc Tiên mong muốn họ nhìn thấy điều gì về văn hóa và con người VN?

Tôi nghĩ âm nhạc VN vẫn là một nền âm nhạc còn khá non trẻ trên bản đồ thế giới. Một số ca khúc trong nước đã lan tỏa trên các nền tảng quốc tế, nhưng để có tiếng nói rộng rãi hơn cần sự đóng góp của cả một tập thể, chứ không chỉ một cá nhân. Tôi hy vọng tiết mục lần này góp thêm một nét chấm phá vào bức tranh âm nhạc VN, cho thấy chúng ta đang cập nhật nhanh và tiệm cận xu hướng thế giới. Khi làm việc với các bạn trẻ, tôi nhận thấy họ nắm bắt xu hướng nghệ thuật quốc tế rất nhanh, điều đó cũng tạo động lực để mình liên tục đổi mới.

Qua những phản hồi trên mạng xã hội, tôi nhận thấy khán giả quốc tế, đặc biệt ở châu Âu, quan tâm đến đoạn nhạc của Em Tiên. Tôi không dám khẳng định sẽ tạo nên dấu ấn lớn lao, nhưng tôi mong phần trình diễn giúp công chúng hiểu thêm về sự vận động và phát triển của âm nhạc VN.