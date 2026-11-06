'Hoa nở giữa đời' - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc

Nguồn quỹ và các khoản đóng góp từ chương trình được sử dụng để chuẩn bị những phần quà thiện nguyện cho chuyến thăm, giao lưu tại Mái ấm Nhân Nghĩa và Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Ca sĩ khiếm thị Phước Tuy

Khán giả thưởng thức một đêm nhạc ý nghĩa

Ca sĩ khiếm thị Thiên Kim và nhạc công khiếm thị Hiếu

Ca sĩ khiếm thị Ngọc Yến

Hợp ca của các nghệ sĩ khiếm thị

Khán giả, từ trung niên đến các bạn trẻ, tham gia ủng hộ chương trình

Tại đêm nhạc, khách tham dự được tặng những chiếc vòng đá do các em nhỏ đang điều trị ung bướu tự tay làm. Chương trình còn chuẩn bị quà tri ân các sơ chăm sóc các bé và phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình điều trị. Những món quà giản dị thể hiện sự sẻ chia, lòng biết ơn và lời động viên chân thành.

Khách mời mua ủng hộ cây thông do chính bạn nhỏ tự tay làm

Thành viên nhóm Kết nối cộng đồng và Bảo trợ xã hội Xe buýt yêu thương cùng các sinh viên tổ chức đêm nhạc gây quỹ

Qua tiếng hát, sản phẩm thủ công và những phần quà thiện nguyện, "Hoa nở giữa đời" mong muốn đưa âm nhạc thành cầu nối yêu thương, khuyến khích mỗi người đóng góp cho cộng đồng bằng khả năng của mình.