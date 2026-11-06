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    'Hoa nở giữa đời' - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc

    Bài và ảnh: Trần Vi Sa
    Bài và ảnh: Trần Vi Sa
    (TP.HCM)
    Đêm nhạc 'Hoa nở giữa đời' kết nối tiếng hát của nghệ sĩ khiếm thị với hoạt động thiện nguyện, gây quỹ hỗ trợ các mái ấm. Chương trình lan tỏa tinh thần nhân ái, tạo cơ hội để các nghệ sĩ phát huy tài năng và đóng góp cho cộng đồng.

    Nguồn quỹ và các khoản đóng góp từ chương trình được sử dụng để chuẩn bị những phần quà thiện nguyện cho chuyến thăm, giao lưu tại Mái ấm Nhân Nghĩa và Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 1.

    Ca sĩ khiếm thị Phước Tuy

    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 2.

    Khán giả thưởng thức một đêm nhạc ý nghĩa

    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 3.

    Ca sĩ khiếm thị Thiên Kim và nhạc công khiếm thị Hiếu

    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 4.

    Ca sĩ khiếm thị Ngọc Yến

    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 10.

    Hợp ca của các nghệ sĩ khiếm thị

    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 5.
    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 6.
    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 7.
    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 8.

    Khán giả, từ trung niên đến các bạn trẻ, tham gia ủng hộ chương trình

    Tại đêm nhạc, khách tham dự được tặng những chiếc vòng đá do các em nhỏ đang điều trị ung bướu tự tay làm. Chương trình còn chuẩn bị quà tri ân các sơ chăm sóc các bé và phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình điều trị. Những món quà giản dị thể hiện sự sẻ chia, lòng biết ơn và lời động viên chân thành.

    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 9.

    Khách mời mua ủng hộ cây thông do chính bạn nhỏ tự tay làm

    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 11.

    Thành viên nhóm Kết nối cộng đồng và Bảo trợ xã hội Xe buýt yêu thương cùng các sinh viên tổ chức đêm nhạc gây quỹ

    Qua tiếng hát, sản phẩm thủ công và những phần quà thiện nguyện, "Hoa nở giữa đời" mong muốn đưa âm nhạc thành cầu nối yêu thương, khuyến khích mỗi người đóng góp cho cộng đồng bằng khả năng của mình.

    Hoa nở giữa đời - lan tỏa yêu thương qua âm nhạc - Ảnh 12.

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