Trung tâm dạy thêm ở Pakistan sập mái, 14 học sinh thiệt mạng

Cơ quan cứu hộ tỉnh Punjab cho biết đã tìm thấy thi thể các em nhỏ và một nữ giáo viên 30 tuổi dưới đống đổ nát của cơ sở học thêm tư nhân nói trên sau sự cố vào ngày 30.6, The Guardian đưa tin.

Giới chức Punjab cho biết các báo cáo ban đầu chỉ ra rằng trung tâm dạy thêm này hoạt động không phép bên trong một tòa nhà. Hình ảnh do Đài Geo News phát sóng cho thấy lực lượng cứu nạn cùng người dân dùng xẻng và tay không đào bới gạch đá để tìm kiếm người sống sót.

Người thân của các em nhỏ bật khóc sau vụ sập mái khiến ít nhất 14 học sinh thiệt mạng tại Pakistan ngày 30.6 ẢNH: REUTERS

Người đứng đầu cơ quan thông tin tỉnh Punjab Azma Bokhari tuyên bố: "Nếu xác định có hành vi cẩu thả, thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật, những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc".

Một nhân chứng cho biết công nhân đang sửa chữa phần ngói trên mái nhà thì kết cấu bất ngờ sụp đổ, trong lúc các học sinh đang học bên dưới. AFP dẫn lời người thân của nạn nhân cho biết phần mái nhà vốn đã trong tình trạng cũ kỹ.

Các cơ sở dạy thêm như trên rất phổ biến tại Pakistan. Cảnh sát thông tin 2 người đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đã gửi lời chia buồn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp mọi hỗ trợ y tế tốt nhất cho những người bị thương.

Một vụ tai nạn tương tự đã xảy ra vào tháng 7.2025, khi một tòa nhà 5 tầng ở thành phố Karachi bất ngờ đổ sập khiến 27 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Những vụ tai nạn trên đã dấy lên lo ngại về tính an toàn của các công trình tại Pakistan.