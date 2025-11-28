Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ được sử dụng làm gì?

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc sắp xếp các khu đất, trụ sở dôi dư, phương án sử dụng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ.

Theo đó, sau khi xem xét đề xuất của Sở Tài chính và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho UBND phường Bình Phước tiếp nhận trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ để quản lý, bố trí làm Khu trung tâm hành chính phường Bình Phước mới theo mô hình lưỡng dụng.

Giao UBND phường Bình Phước chủ động liên hệ, phối hợp các đơn vị liên quan để bàn giao, tiếp nhận trụ sở, kiểm kê danh mục tài sản, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Các trụ sở (thuộc tỉnh Bình Phước cũ) gồm: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ sẽ trở thành Trung tâm hành chính phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau đó gửi Sở Tài chính rà soát và trình Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định điều chuyển trụ sở sang UBND phường Bình Phước quản lý, sử dụng.

Riêng trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước cũ thuộc thẩm quyền của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Do vậy giao UBND phường Bình Phước chủ động liên hệ, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai để thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận trụ sở theo hướng dẫn…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc sử dụng trụ sở, UBND phường Bình Phước phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan, khảo sát, đánh giá hiện trạng... và lập dự toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

Nhiều trụ sở dôi dư tại khu vực Bình Phước cũ đang được sắp xếp, sử dụng để tránh lãng phí ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tiếp tục xử lý trụ sở, nhà đất dôi dư

Trước đó, ngày 1.7, Bình Phước và Đồng Nai hợp nhất thành tỉnh mới lấy tên là Đồng Nai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại phường Trấn Biên (Thành phố Biên Hòa cũ). Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mới có 95 phường, xã, diện tích hơn 12.700km², với quy mô dân số gần 4,5 triệu người.

Tại hội nghị tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW do Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức (ngày 14.10), lãnh đạo Sở Tài chính Đồng Nai cho biết: Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mới có 2.788 trụ sở (tỉnh Đồng Nai cũ có 2.010 trụ sở; tỉnh Bình Phước cũ có 778 trụ sở). Đến nay đã bố trí 2.572 trụ sở làm việc cho 337 cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn về việc tạm bàn giao 24 cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về cho địa phương tiếp nhận để quản lý và đưa vào sử dụng, nâng tổng số trụ sở dôi dư của tỉnh là 240 cơ sở nhà đất.

Tỉnh đã xử lý 133/240 cơ sở nhà đất, bao gồm thực hiện xử lý điều chuyển 42 trụ sở; trình UBND tỉnh chuyển giao 91 cơ sở nhà đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý khai thác theo quy định; còn lại 107 cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn, Sở Tài chính đang phối hợp các đơn vị thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận và điều chuyển cho các đơn vị đăng ký tiếp nhận.