Trung tâm Tài chính quốc tế thu hút vốn ngoại

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế trong bối cảnh thị trường chứng khoán được nâng hạng sẽ tạo tiền đề để dòng vốn ngoại quay trở lại. Thực tế hiện nay, số lượng doanh nghiệp niêm yết mới còn hạn chế do áp lực tuân thủ cao. Do đó, cần có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp quy mô lớn đang ở UPCoM hoặc HNX chuyển sang niêm yết trên HoSE, qua đó tăng quy mô vốn hóa và sức hấp dẫn của thị trường.

Các đại biểu tham gia hội thảo ẢNH: N.C

TP.HCM có lợi thế rất lớn khi sàn HoSE chiếm khoảng 64% tổng vốn hóa toàn thị trường. Khi Trung tâm Tài chính quốc tế hình thành, các định chế tài chính, quỹ đầu tư sẽ cần một hệ sinh thái để triển khai vốn và thị trường chứng khoán chính là một trụ cột quan trọng. Về dòng vốn ngoại, khi thị trường được nâng hạng, các quỹ ETF thụ động sẽ tự động giải ngân. Ước tính ban đầu có thể khoảng 1 tỉ USD, và đến năm 2030, tổng dòng vốn từ các quỹ có thể đạt 10 - 20 tỉ USD. Khi lên thị trường mới nổi, dòng vốn sẽ có chất lượng cao hơn, quy mô lớn và ổn định hơn.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều thách thức về hạ tầng thị trường, mô hình thanh toán, khả năng cho phép giao dịch T+0, bán khống, cũng như việc cho phép các công ty chứng khoán quốc tế tham gia sâu hơn. Bên cạnh đó, các rào cản về thủ tục, đặc biệt là thủ tục thuế và chuyển tiền ra nước ngoài sau khi thoái vốn, hiện vẫn là điểm nghẽn lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài. "Nhà đầu tư nước ngoài không đòi hỏi ưu đãi đặc biệt, nhưng họ cần một cơ chế đơn giản, minh bạch để có thể vào và ra thị trường thuận lợi. Việc mở tài khoản cho nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ, hiện vẫn còn khá phức tạp và cần được cải thiện", ông Huỳnh Anh Tuấn cho hay.

Cũng theo ông Tuấn, khi Trung tâm Tài chính quốc tế hình thành và thu hút được vốn, câu hỏi đặt ra là dòng vốn đó sẽ được tiêu thụ ở đâu nhanh nhất. Rõ ràng, thị trường chứng khoán là nơi hấp thụ vốn nhanh nhất. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn hoàn toàn có thể huy động vài tỷ USD trên thị trường vốn. Nếu có Trung tâm Tài chính quốc tế, họ sẽ không phải đi huy động vốn ở nơi khác. Năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp trong nước hiện nay là rất lớn. Chỉ riêng các dự án hạ tầng, đường sắt, năng lượng trong vài năm tới đã cần tới hàng chục tỉ USD. Nhiệm vụ là làm sao phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế để thu hút được dòng vốn đó, đưa vốn vào đúng chỗ, đúng thời điểm. Đây là yêu cầu rất quyết liệt đặt ra cho Trung tâm Tài chính quốc tế.