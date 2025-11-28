TikTok dự kiến lập 3 công ty tại Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Ngày 28.11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc với bà Chanida Klyphun, Tổng giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á nhằm thảo luận cơ chế hợp tác chiến lược, đặc biệt là việc hỗ trợ các sáng kiến của TP.HCM liên quan đến trung tâm tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp số.

Ông Nguyễn Văn Được ghi nhận những đóng góp tích cực của TikTok trong việc hỗ trợ lan tỏa hình ảnh văn hóa, du lịch và tiềm năng đổi mới sáng tạo của TP.HCM cũng như tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng kinh tế số, hỗ trợ hàng triệu nhà bán hàng vừa và nhỏ, các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp lãnh đạo Tập đoàn TikTok khu vực Đông Nam Á ẢNH: CTV

TikTok là nền tảng video giải trí ngắn hàng đầu thế giới, với hơn 1 tỉ người dùng toàn cầu. Nền tảng này đã đầu tư gần 5 tỉ USD sau 7 năm hoạt động tại Việt Nam. Hệ sinh thái TikTok góp phần tạo sinh kế cho hơn 6 triệu cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời đã đóng góp hơn 4.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Tại buổi làm việc, đại diện TikTok cho biết đang cân nhắc phương án chuyển 3 dịch vụ từ nhà cung cấp xuyên biên giới (off-shore) thành nội địa (on-shore) tại Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Doanh nghiệp dự kiến nộp hồ sơ xin phép thành lập 3 công ty tại Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM để triển khai các hoạt động trên, gồm: dịch vụ logistics với quy mô 1 - 2 tỉ đơn hàng/năm; dịch vụ thanh toán số TikTok Payment cho 45 triệu khách hàng; dịch vụ thương mại số với quy mô hơn 10 tỉ USD tổng giá trị giao dịch mỗi năm.

Phía doanh nghiệp mong muốn lãnh đạo TP.HCM quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các thủ tục cấp phép được xem xét nhanh chóng, giúp các công ty mới có thể đi vào hoạt động ngay trong năm 2026.

Đại diện Tập đoàn TikTok dự định lập 3 công ty tại Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM ẢNH: CTV

Chủ tịch Nguyễn Văn Được hoan nghênh và tán thành đề xuất của TikTok về thành lập các công ty tại TP.HCM. Theo đó, TikTok nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Sở Tài chính, TP.HCM sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư sớm nhất theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề xuất TikTok xem xét đặt trụ sở hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Trước đề xuất trên, đại diện TikTok thông tin hiện văn phòng đặt tại tòa nhà The Nexus (số 3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn), thuộc ranh Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Trong thời gian tới, nếu hoạt động TikTok Payment được chuyển về Việt Nam thì văn phòng sẽ chuyển sang khu đô thị mới Thủ Thiêm.