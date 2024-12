Trung tâm y tế... chờ sập !

Trung tâm y tế (TTYT) H.Tây Giang được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2009. Sau khoảng 15 năm hoạt động, nhiều hạng mục đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, do ảnh hưởng của bão số 6 cuối tháng 10 vừa qua khiến nhà kho chính Khoa Dược của trung tâm bị sụt lún, nứt gãy diện rộng bất thường (khoảng 100 m2). Nhiều vị trí tại Khu dịch vụ kỹ thuật mổ - xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh (khoảng 300 m2) bị nứt tường diện rộng, rớt các tấm gạch men ốp tường, thấm dột, ẩm mốc…

Trung tâm y tế hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay nhiều chân tường bị đứt gãy, nền nhà sụt lún, tường bao và tường ngăn các phòng bong tróc từng mảnh…, khiến TTYT H.Tây Giang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ông Zơ Râm Báo, Giám đốc trung tâm, cho biết do được đầu tư xây dựng khá lâu, đến nay TTYT đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Hiện nay, Khu dịch vụ kỹ thuật mổ - xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh có diện tích chật hẹp, đã hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt, do ảnh hưởng của mưa bão thời gian qua khiến nhiều khu vực xuất hiện sụt lún, nứt gãy diện rộng bất thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân và tài sản công của đơn vị. "Tình trạng cơ sở y tế xuống cấp gây khó khăn rất lớn cho công tác khám, chăm sóc và điều trị người bệnh. Nhiều người dân phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, thêm khó khăn về kinh phí, thời gian đi lại", ông Báo trăn trở.

C ẦN ĐẦU TƯ MỚI HOÀN TOÀN

Ông Zơ Râm Báo cũng cho hay trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát, tính phương án bố trí kinh phí khoảng hơn 2 tỉ đồng để sửa chữa TTYT huyện. Dự án này được đưa vào hạng mục đầu tư công, nhưng sau đó không biết nguyên nhân do đâu mà kéo dài đến nay vẫn chưa thể triển khai. "TTYT H.Tây Giang không chỉ tiếp nhận cứu chữa người dân trên địa bàn huyện mà còn tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân ở nước bạn Lào qua cấp cứu. Vì vậy, để đảm bảo tốt nhất công tác khám chữa bệnh cho người dân hai nước, chúng tôi mong cấp trên bố trí kinh phí để sớm khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn", ông Báo kiến nghị.

Những vết đứt gãy khiến Trung tâm y tế H.Tây Giang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Arất Blúi, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang, cho biết TTYT huyện thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Y tế tỉnh. Vừa rồi, qua rà soát, địa phương phát hiện nhiều phòng làm việc của TTYT bị đe dọa bởi sạt lở; một số dãy tường và nền nhà có dấu hiệu sụt lún, nứt gãy bất thường, rất nguy hiểm nên đã cho rà soát toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng để có biện pháp xử lý tạm thời, nhằm đảm bảo an toàn người bệnh và đội ngũ y bác sĩ của đơn vị. "Đối với vấn đề sụt lún, rạn nứt, đứt gãy thì xảy ra ở cả các dãy nhà TTYT nên vừa rồi huyện cũng đã phối hợp Sở Y tế khảo sát, báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam có phương án khắc phục. Sở KH-ĐT đã có quyết định hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp bước đầu cho TTYT nhằm đảo bản an toàn", ông Arất Blúi nói.

Ông Arất Blúi cũng cho rằng hiện nay TTYT huyện đã xuống cấp trầm trọng, nên về lâu dài cần quy hoạch lại để đầu tư gần như mới hoàn toàn. Bởi hiện nay khu vực taluy âm của TTYT đã bị sụt lún, nếu đứt gãy sẽ kéo theo cả hệ thống dãy nhà đổ sập. "Nếu không đầu tư, nâng cấp sớm thì công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện cũng như nhân dân nước bạn Lào sẽ gặp nhiều khó khăn", ông Arất Blúi thông tin thêm.