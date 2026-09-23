'Trung thu cho em' ấm áp với các em nhỏ mắc bệnh tim

Chiều 23.9, tại Bệnh viện Trung ương Huế diễn ra chương trình "Trung thu cho em" do Báo Thanh Niên phối hợp với Đoàn thanh niên Viện KSND TP.Huế và Bênh viện Trung ương Huế tổ chức.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trao quà cho các bệnh nhi ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Chương trình có sự đồng hành của Chi đoàn Hải quan Thủy An (TP.Huế), Đoàn thanh niên Công ty cổ phần dệt may Huế, Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế, Chi đoàn Công ty xổ số kiến thiết TP.Huế, Đoàn thanh niên Trại giam Bình Điền (C10 Bộ Công an), Đoàn thanh niên ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Huế và Công ty Phúc Thịnh Huế.

Có mặt từ rất sớm tại hội trường, gần 50 em nhỏ mắc các bệnh khác nhau về tim mạch cùng cha mẹ háo hức chờ đợi chương trình.

Các anh chị đoàn viên, thanh niên đã trao 50 phần quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), gồm 400.000 đồng tiền mặt cùng bánh kẹo, sữa, đèn trung thu... cho các em nhỏ mắc bệnh tim.

Đại diện Đoàn thanh niên Trại giam Bình Điền (C10 Bộ Công an) trao quà cho các em nhỏ ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Ngoài ra, đại diện các đơn vị cũng đến tận giường bệnh để thăm hỏi và tặng quà cho 30 em nhỏ bệnh nặng không thể rời giường bệnh, mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng.

Ngoài các nhà tài trợ, các anh chị đoàn viên, thanh niên ở các chi đoàn cũng đóng góp kinh phí với số tiền hơn 32 triệu đồng.

Nhận những phần quà gồm bánh, kẹo, đèn trung thu... các em nhỏ vui mừng chạy nhảy tung tăng nô đùa như muốn quên đi bệnh tật trong người.

Các đoàn viên, thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân TP.Huế chuẩn bị quà cho các em nhỏ ẢNH: BÙI NGỌC LONG

"Mấy hôm nay nghe tiếng trống múa lân ngoài đường, cháu mong nhanh hết bệnh để được về nhà đi chơi, xem múa lân cùng các bạn. Nhưng bệnh cháu nặng nên các bác sĩ không cho về. Hôm nay, ở bệnh viện mà vẫn có quà, cháu rất vui", em Hồ Thị Ánh Nguyệt (một bệnh nhi mắc bệnh tim nặng) thổ lộ sau khi nhận quà.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, phát biểu tại chương trình ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Anh Đoàn Tuấn Sơn, Phó bí thư Đoàn thanh niên Viện Kiểm sát nhân dânTP.Huế, cho biết để mang đến cho các em nhỏ những món quà tinh thần trong dịp trung thu, trước đó các anh chị đoàn viên, thanh niên đã đi mua bánh kẹo, sữa... rồi cẩn thận gói ghém bằng cả sự yêu thương.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa của Báo Thanh Niên và thanh niên các đơn vị tại TP.Huế hướng đến các em nhỏ bệnh tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện chương trình "Vì đàn em vùng biên thân yêu" giai đoạn 2026 - 2030 do Trung ương Đoàn phát động.











