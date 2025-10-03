Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trung thu gõ cửa bệnh viện, mang niềm vui đến bệnh nhi Cần Thơ
Video Thời sự

Trung thu gõ cửa bệnh viện, mang niềm vui đến bệnh nhi Cần Thơ

Duy Tân
Duy Tân
03/10/2025 17:05 GMT+7

Trung thu không chỉ là Tết của thiếu nhi, mà còn là dịp để sẻ chia yêu thương. Tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ, hàng chục em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo cũng được đón một mùa trăng đặc biệt ngay trên giường bệnh.

Giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, và những chiếc lồng đèn xinh xắn – đó là ước mơ giản dị của bao trẻ thơ trong đêm rằm tháng Tám. Hiểu được điều này, CLB thiện nguyện Vận động hiến máu tình nguyện TP.Cần Thơ đã phối hợp với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ tổ chức chương trình Trăng hồng trao em” lần thứ 4, mang Trung thu sớm đến với các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Hơn 40 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn và những tiết mục văn nghệ rộn ràng đã được trao tận tay bệnh nhi. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn, giúp các em tạm quên đi nỗi đau bệnh tật để hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày Tết thiếu nhi.

Trung thu gõ cửa bệnh viện, mang niềm vui đến bệnh nhi Cần Thơ- Ảnh 1.

Các em nhỏ vui trung thu cùng chị Hằng và chú Cuội

Anh Dương Quốc Bảo, Chủ nhiệm CLB Vận động hiến máu tình nguyện TP.Cần Thơ chia sẻ: “Đối với chương trình Trăng hồng trao em, đây là lần thứ 4 chúng tôi tổ chức tại bệnh viện. Bởi lẽ, khác với các em học sinh khỏe mạnh, bệnh nhi thường không thể đi chơi Trung thu bên ngoài, vì vậy chúng tôi muốn mang niềm vui đến tận nơi. Hơn một tháng qua, CLB đã chuẩn bị lồng đèn, vận động mạnh thường quân để các em có một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn.”

Trong những hành lang vốn gắn liền với tiếng máy móc, thuốc men, kim tiêm, nay lại bừng sáng bởi sắc màu của đèn lồng, âm nhạc và tiếng cười. Các y bác sĩ cho biết, những chương trình như thế này không chỉ là món quà dành cho trẻ nhỏ mà còn là “liều thuốc tinh thần” tiếp thêm nghị lực cho cả gia đình và đội ngũ điều trị.

Trung thu ở bệnh viện không có ánh trăng rằm lung linh, nhưng có ánh sáng của tình người, sự sẻ chia. Với các em bệnh nhi, chiếc lồng đèn nhỏ bé hôm nay không chỉ là niềm vui tuổi thơ, mà còn là ngọn lửa hy vọng, giúp các em vững vàng hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

