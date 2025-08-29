Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo hỗ trợ tối đa người dân xem diễu binh A80

Sáng 29.8, Công an Hà Nội tổ chức lễ xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, nhấn mạnh lễ kỷ niệm lần này có quy mô lớn nhất, mang ý nghĩa chính trị - lịch sử sâu sắc và là điểm nhấn trọng tâm của toàn bộ chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Đây cũng là sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong từ năm 2023 đến nay.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân ẢNH: A.N

Để đảm bảo an ninh, an toàn lễ kỷ niệm, Bộ Công an, Tiểu ban An ninh, trật tự và công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng, triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án, quy trình. Qua đó nắm chắc, kịp thời ngăn chặn, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp liên quan đến an ninh, an toàn lễ kỷ niệm…

Giám đốc Công an Hà Nội cho hay, còn 3 ngày nữa lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra và trước mắt là buổi tổng duyệt sáng 30.8, nhiệm vụ đặt ra rất khẩn trương, cấp bách và quan trọng.

Do vậy, để đạt mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ xuất dù nhỏ nhất, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để nghị toàn lực lượng Công an Hà Nội tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tuân thủ điều lệnh, giữ đúng tác phong và hỗ trợ tối đa người dân xem diễu binh, diễu hành A80 ẢNH: N.B

Quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, cùng bước vào trạng thái tác chiến cao nhất.

Trên cơ sở những buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt vừa qua, tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các phương án để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế…; vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cũng như các loại tội phạm.

Tập trung trấn áp các loại tội phạm; tăng cường kiểm soát, quản lý chặt cư trú, vũ khí, vật liệu nổ… làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường an toàn phục vụ tổ chức lễ kỷ niệm.

Triển khai hiệu quả các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo giao thông được thông suốt, không để xảy ra tai nạn và ùn tắc làm ảnh hưởng đến các hoạt động của buổi lễ.

Bố trí lực lượng, trang thiết bị bảo vệ tại các khu vực, đảm bảo không để sót, lọt đối tượng và nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trong phạm vi khu vực bảo vệ.

Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chấp hành nghiêm điều lệnh, tác phong, văn hóa ứng xử trên tinh thần tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cao nhất, tối đa người dân tham dự, hưởng ứng lễ kỷ niệm.