Trung tướng Nguyễn Văn Viện được xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện ẢNHL HÀ ANH

Cụ thể, Bộ Công an căn cứ điều 46 Nghị định 98 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng để tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho trung tướng Nguyễn Văn Viện.

Ý kiến đóng góp của nhân dân gửi về hòm thư hoidapphapluat@mps.gov.vn đến ngày 28.9.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện sinh năm 1966, quê tại H.Ứng Hòa (TP.Hà Nội). Trước khi làm Cục trưởng C04, trung tướng Viện từng công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Hà Nội), Trưởng Công an H.Hoài Đức (TP.Hà Nội), Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Nhiều thành tích xuất sắc

Trên cương vị Cục trưởng C04, từ 1.6.2020 đến nay, trung tướng Nguyễn Văn Viện đã có nhiều dấu ấn nổi bật, được lãnh đạo Bộ Công an, Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Tính đến tháng 6, trung tướng Nguyễn Văn Viện đã chỉ đạo lực lượng đấu tranh, triệt phá 103.383 vụ, 158.744 đối tượng phạm tội về ma túy. Qua đó thu hơn 2,6 tấn heroin, gần 12 tấn ma túy tổng hợp, gần 10 triệu viên ma túy tổng hợp các loại, gần 3 tấn cần sa và nhiều vật chứng liên quan. Riêng C04 đã khởi tố mới 51 vụ, với 294 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 50 vụ, 238 bị can và bắt, vận động đầu thú, thanh loại 48 đối tượng truy nã về ma túy.

Nổi bật, trung tướng Nguyễn Văn Viện đã làm Trưởng ban chuyên án ma túy do Kim Soon Sik cùng đồng phạm hoạt động tại TP.HCM vào năm 2020. Ngày 19.7.2020, trung tướng Viện đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng khám xét khẩn cấp container đã làm thủ tục thông quan đi Hàn Quốc tại cảng Tân Cảng Cát Lái (P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM) và thu giữ 39 kg ma túy tổng hợp giấu trong 10 khối đá nặng 2,8 tấn.

Quá trình điều tra ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố 24 bị can về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, thu giữ 168 kg ma túy các loại. Trong đó Kim Son Sik là đối tượng chủ mưu cầm đầu, đã từng công tác trong lực lượng cảnh sát Hàn Quốc 20 năm.

Chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà) cầm đầu, trung tướng Viện cũng làm trưởng ban. Ngày 19.5 vừa qua, C04 đã hoàn tất kết luận và đề nghị truy tố 35 bị can. Trong chuyên án, cảnh sát đã thu giữ hơn 166 kg ma túy các loại, chứng minh đường dây của Oanh Hà đã vận chuyển trái phép 1,6 tấn ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư khen và trực tiếp đến trao cho lực lượng.

Buộc "chuyên gia hóa chất" quốc tịch Trung Quốc cúi đầu nhận tội

Chuyên án Liêu Chí Hoài cùng đồng phạm vận chuyển trái phép ma túy tại TP.Hải Phòng và Hà Tĩnh ngày 22.9.2023, với vai trò trưởng ban chuyên án, trung tướng Nguyễn Văn Viện đã chỉ đạo quyết liệt và triệt phá khi thấy thời cơ thuận lợi.

Trong 3 ngày, từ 22.9.2023, ban chuyên án đã bắt giữ 7 đối tượng, thu 1,3 tấn ketamine và chứng minh đường dây này đã vận chuyển trót lọt 500 kg ketamine từ Lào sang Việt Nam để chuyển qua Đài Loan tiêu thụ.

Quá trình bắt giữ, xác định số ma túy kể trên được sản xuất tại Lào. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Văn Viện đã sang làm việc với Bộ Công an Lào, phối hợp bắt 3 đối tượng, thu giữ 81 tấn hóa chất các loại dùng để sản xuất ketamin, trong đó có hơn 12 tấn ketamin thành phẩm; 446.720 lít hóa chất các loại và nhiều tài liệu chứng minh các đối tượng đã nhập khẩu 64 loại tiền chất, hóa chất, dung môi với khối lượng gần 9.000 tấn, trị giá hơn 5,7 triệu USD.

Trong chuyên án này, đối tượng Lưu Chí Hoài, quốc tịch Trung Quốc là chủ mưu, đã tốt nghiệp đại học hóa dược. Sau khi tạo ra ketamine thành phẩm, các đối tượng chuyển hóa thành N -Boc ketamine, nhằm che giấu nguồn gốc ma túy, hợp pháp hóa việc vận chuyển, nhằm "qua mặt" các cơ quan chức năng. Tuy nhiên Hoài phải cúi đầu nhận tội trước sự chứng minh của cảnh sát Việt Nam.