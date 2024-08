Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Nhiều người lợi dụng sang Campuchia du lịch để buôn ma túy

Ngày 23.8, tại Tây Ninh, C04 tổ chức hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ số 3633 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam.



Phát biểu khai mạc hội nghị, trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, cho biết trong 8 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tạo áp lực rất lớn đối với công tác phòng, chống ma túy ở nước ta, trong đó có tuyến biên giới Tây Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: HÀ ANH

Đáng chú ý, nhiều đối tượng trong nước lợi dụng việc sang Campuchia du lịch, thăm thân, làm ăn, đánh bạc… để móc nối với các đối tượng người nước ngoài thành lập các đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, khiến tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Trung tướng Viện cho hay, sau 6 tháng năm thứ 3 thực hiện phương án 3633, C04 và công an các địa phương trên tuyến Tây Nam đã đấu tranh, khám phá 2.079 vụ, bắt giữ 4.447 đối tượng, thu giữ 40 kg heroin; hơn 410 kg ma túy tổng hợp; 75 kg cần sa; 36 khẩu súng, 141 viên đạn; 1 lựu đạn cùng nhiều tài liệu liên quan. Bắt, thanh loại 16 đối tượng truy nã về ma túy; triệt xóa 51 điểm, 4 tụ điểm phức tạp về ma túy. Trên tuyến chưa phát hiện trồng cây có chứa chất ma túy, song ghi nhận nhiều nguy cơ các đối tượng có thể lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: HÀ ANH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả đạt được của C04 và công an các địa phương trên tuyến biên giới Tây Nam. Theo ông Long, những kết quả này đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, địa bàn của quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Văn Long đánh giá, hiện tội phạm ma túy triệt để lợi dụng không gian mạng vào hoạt động phạm tội, do đó các địa phương phải chuyển trạng thái đấu tranh từ truyền thống sang hiện đại để ngăn chặn tội phạm lộng hành.

Cạnh đó, qua đánh giá tình hình thực tế, có thể khẳng định tội phạm ma túy và người sử dụng ma túy đang có xu hướng trẻ hóa và sử dụng ma túy tổng hợp. Đây là nguy cơ quan ngại đối với xã hội, đặt ra thách thức trong tương lai đối với giống nòi và xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: HÀ ANH

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị công an các địa phương phải làm tốt công tác điều tra cơ bản trên địa bàn, từ đó tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy, tạo ra lá chắn, vành đai bảo vệ biên giới.

"Chúng ta phải quản lý tốt nguồn "cầu", phải nắm đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn, có phương án quản lý, thì mới giải quyết được nguồn "cung". Nếu không có giải pháp chiến lược, bài bản, sát với tình hình thực tế địa phương thì chặt đường dây này sẽ mọc ra đường dây khác, chặt tụ điểm này sẽ mọc ra tụ điểm khác, phá tụ điểm này sẽ hình thành tụ điểm khác", Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị C04 tiếp tục giữ vai trò chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chung về mặt nghiệp vụ, phát huy vai trò tư lệnh, đầu tàu, xuyên suốt tập trung bao quát tình hình, tham mưu để đưa ra các giải pháp, kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc thực hiện ở địa phương.

"Đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ vất vả, khó khăn. Do vậy, việc vui chơi phải xem nhẹ, việc hưởng thụ phải từ từ, việc xã tắc phải rất coi trọng, việc lo cho dân phải gấp gáp. Tôi cho rằng phòng, chống ma túy là việc xã tắc, phải rất coi trọng. Ma túy mà coi nhẹ thì rất nguy hiểm", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.