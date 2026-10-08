Trung ương bầu bổ sung một ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông báo Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV của Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV ẢNH: TTXVN

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu.

Sau khi bầu bổ sung một ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 23 thành viên, trong đó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Sỹ Thanh.

Ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, vừa được bầu giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: VGP

9 phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông, bà: Trần Tiến Hưng (Phó chủ nhiệm thường trực), Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Thị Hiền, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Nghiêm Xuân Thành, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Thành và Trần Văn Phúc.

13 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông, bà: Đào Thế Hoằng, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đinh Văn Cường, Trần Quốc Bình, Trịnh Thế Bình, Ngô Đăng Nhật, Triệu Văn Chiến, Hoàng Công Huấn, Nguyễn Văn Oanh, Trần Việt Hà, Phạm Thái Hà, Lê Thị Mỹ Hạnh và Trần Quang Bảo.