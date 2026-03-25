Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt Nhà nước

Thông báo cho biết, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã bầu bổ sung Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý chủ trương chuyển Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo quy định, hoàn thành trước ngày 1.4.2026.

Không gian lễ bế mạc Hội nghị T.Ư 2 khóa XIV ẢNH: TTXVN

Cùng đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý chủ trương thành lập TP.Đồng Nai trực thuộc T.Ư.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của T.Ư chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ Nghị quyết, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh kết luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng để ban hành, thực hiện; chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ kết luận của T.Ư chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh các báo cáo liên quan để trình tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, thông qua Báo cáo tình hình đất nước quý 1/2026; Báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực và phương hướng triển khai công tác đối ngoại thời gian tới và Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư lần thứ nhất đến Hội nghị T.Ư lần thứ hai khóa XIV.

Thống nhất phương án giới thiệu nhân sự cơ quan nhà nước khóa XVI

Thông báo cũng cho biết, Ban Chấp hành T.Ư Đảng thông qua nội dung các văn kiện, nghị quyết, cụ thể: quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV, chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIV; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các văn kiện, nghị quyết trên để ban hành, tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến giới thiệu của T.Ư, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để làm thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.