Trước ngày đổi chủ, Nhà Trắng nỗ lực đưa đàm phán Gaza về đích

Theo AFP, ông Netanyahu cập nhật tình hình đàm phán cho ông Biden. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cùng ngày cho biết các bên đã ở rất gần thỏa thuận và chính quyền ông Biden quyết tâm nỗ lực hết sức trong những ngày còn lại để đạt mục tiêu này.

Ông Biden nỗ lực đưa đàm phán Gaza 'về đích' trước khi Nhà Trắng đổi chủ





Tương tự, Phó tổng thống Mỹ đắc cử JD Vance kỳ vọng thỏa thuận sẽ được ký kết trước khi Tổng thống Biden mãn nhiệm vào ngày 20.1. Đồng thời, ông Vance cảnh báo rằng nếu con tin không được thả trước ngày Nhà Trắng đổi chủ, Mỹ sẽ để quân đội Israel hạ gục hai tiểu đoàn cuối cùng của Hamas và Washington sẽ áp đặt những lệnh cấm vận và hình phạt tài chính nặng nề lên những bên "hỗ trợ khủng bố tại Trung Đông".

Israel không kích một tòa nhà tại trại tị nạn Bureij ở miền trung Dải Gaza ngày 12.1 ẢNH: AFP

Ông Mike Waltz, Cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền sắp tới tại Mỹ, cảnh báo rằng điều kiện cho thỏa thuận con tin sẽ càng tồi tệ hơn cho Hamas nếu tổ chức này chờ đến khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.

Hiện tại, phái đoàn của các bên vẫn đang đàm phán tại Qatar. Truyền thông hôm qua loan tin rằng Israel đã thông báo với các bên trung gian về kế hoạch hiện diện quân sự tại Dải Gaza trong và sau các giai đoạn của thỏa thuận ngừng bắn. Cụ thể, Israel muốn kiểm soát vùng đệm an ninh rộng 1,5 km dọc biên giới với Dải Gaza thay vì một vùng rộng 300 m và không do Tel Aviv quản lý. Bên cạnh đó, toàn bộ con tin dự kiến được thả trong 2 giai đoạn đầu của thỏa thuận, theo tờ The Times of Israel. Một nguồn thạo tin nói với AP rằng đã có bước đột phá trên bàn thương lượng và các nhà đàm phán của Israel và Hamas sẽ trình bản thảo cho lãnh đạo phê chuẩn. Các bên chưa bình luận về những thông tin này.