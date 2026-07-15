Trước ngưỡng cửa đại học: Nam sinh bươn chải cứu mẹ suy thận, nuôi ước mơ thầy giáo

Hưng mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị suy thận giai đoạn 4, chị gái chậm phát triển trí tuệ. Nguồn sinh kế của gia đình nhiều năm qua chỉ phụ thuộc vào 500.000 đồng tiền học bổng cho học sinh khó khăn và 480.000 đồng trợ cấp hằng tháng. Không có tiền chữa bệnh, nhưng không thể để con lại bơ vơ với cuộc đời, mẹ Hưng cầm sổ bệnh đi lang thang xin tiền khắp nơi để gom góp chút ít mong cầm cự cùng con vượt giông tố cuộc đời.
Ngoài những ngày hè tranh thủ làm thêm nhiều việc, Hưng nỗ lực học thật giỏi để kiếm học bổng rồi tằn tiện lo cho mẹ. Nỗ lực suốt mười mấy năm qua, nay ngưỡng cửa đại học ở ngay trước mắt, nhưng trong lòng cậu học trò ấy chồng chất nỗi lo.
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