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Trước ngưỡng cửa đại học: Nam sinh bươn chải cứu mẹ suy thận, nuôi ước mơ thầy giáo
Video Giáo dục

Trước ngưỡng cửa đại học: Nam sinh bươn chải cứu mẹ suy thận, nuôi ước mơ thầy giáo

Nữ Vương
Nữ Vương
Giữa TP.HCM, ít ai biết lại có một lối vào nhà gian nan. Một con đường không có trên bản đồ định vị, ẩn sâu sau những đám ruộng bỏ hoang và bị ngăn cách bởi một con mương lớn. Đó là hành trình đi tìm con chữ suốt mười mấy năm qua của cậu học trò Lưu Tấn Hưng (cựu học sinh trường THPT Đa Phước).

Hưng mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị suy thận giai đoạn 4, chị gái chậm phát triển trí tuệ. Nguồn sinh kế của gia đình nhiều năm qua chỉ phụ thuộc vào 500.000 đồng tiền học bổng cho học sinh khó khăn và 480.000 đồng trợ cấp hằng tháng. Không có tiền chữa bệnh, nhưng không thể để con lại bơ vơ với cuộc đời, mẹ Hưng cầm sổ bệnh đi lang thang xin tiền khắp nơi để gom góp chút ít mong cầm cự cùng con vượt giông tố cuộc đời.

Xin cứu giúp cậu học trò cha mất, mẹ mang sổ bệnh đi xin tiền chạy thận - Ảnh 1.

Nghĩ về giấc mơ học đại học, nỗi lo đè nặng cậu học trò khốn khó Lưu Tấn Hưng

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ngoài những ngày hè tranh thủ làm thêm nhiều việc, Hưng nỗ lực học thật giỏi để kiếm học bổng rồi tằn tiện lo cho mẹ. Nỗ lực suốt mười mấy năm qua, nay ngưỡng cửa đại học ở ngay trước mắt, nhưng trong lòng cậu học trò ấy chồng chất nỗi lo.

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Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Lưu Tấn Hưng, quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Lưu Tấn Hưng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Lưu Tấn Hưng trong thời gian sớm nhất.

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