Trước ngưỡng cửa đại học: Nam sinh ôm ký ức về mẹ, làm công nhân viết tiếp ước mơ

Khi ngoài kia bạn bè háo hức tra điểm thi tốt nghiệp THPT cùng gia đình, cậu học trò Lê Trí Thành lại lặng lẽ xin nghỉ vài phút giữa ca làm công nhân để xem kết quả chặng đường 12 năm học. Vừa thi xong, cậu học trò 18 tuổi đã phải lao ngay vào guồng quay công việc, không dám nghỉ ngơi vì sợ mất đi cơ hội kiếm tiền cho ước mơ đại học ở phía trước.

Năm lên 3 tuổi, cha của Thành qua đời. Người mẹ bươn chải nuôi con, từ làm nghề cạo mủ cao su đến đi làm công nhân, thường xuyên thức trắng đêm tăng ca. Trong căn nhà tình thương nằm khuất sau những cánh rừng cao su bạt ngàn ở ấp Định Phước, xã Thanh An, TP.HCM (trước đây huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ), thành nhớ về những ký ức với mẹ.

Trước ngưỡng cửa đại học: Cậu học trò ôm ký ức về mẹ, làm công nhân viết tiếp ước mơ

Vượt qua những năm tháng cấp 3 đầy giông bão, Thành nuôi hy vọng đậu vào ngành kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Em nỗ lực làm lại cuộc đời, không chỉ cho riêng mình mà còn để đền đáp lại vòng tay của nhiều người.

Cậu học trò 18 tuổi không hề muốn bỏ cuộc, nhưng để chạm đến giảng đường đại học với muôn vàn chi phí, một mình bước đi là quá sức. Những cô cậu học trò như Thành rất cần những vòng tay nhân ái để con đường tương lai không phải đứt gánh giữa chừng.

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