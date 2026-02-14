Trước tết, chàng trai miền Tây phượt hơn 4.000 km ra Bắc vì lý do đặc biệt

Lý do đặc biệt của chàng trai miền Tây

Toàn nhận bằng tốt nghiệp ngành quản lý công nghiệp, ĐH Cần Thơ vào tháng 10.2025. Với tính thích khám phá, khi ra trường, Toàn đi làm trong một resort tại đặc khu Phú Quốc, An Giang (Kiên Giang cũ). Niềm vui lớn đến với anh khi vừa qua trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Chàng trai miền Tây Nguyễn Quốc Toàn phượt xuyên Việt một mình bằng xe máy trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: NVCC

"Dự kiến khi qua Tết Nguyên đán tôi sẽ nhập ngũ. Trong thời gian chờ, tôi quyết định phượt xuyên Việt từ Nam ra Bắc một chuyến để mở rộng tầm mắt. Bởi tôi nghĩ, khi biết nhiều hơn về các vùng miền thì mình sẽ thêm phần tự hào về đất nước, thêm yêu thương dân tộc mình, và từ đó sẽ có thêm động lực khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc", Toàn chia sẻ.

Toàn lên đường một mình với chiếc xe máy, một chiếc vali và một balo ẢNH: NVCC

Toàn gom hết tiền tiết kiệm cá nhân để thực hiện chuyến hành trình này. Kinh phí không nhiều, thứ anh có nhiều nhất lúc đó là sự háo hức, nhiệt huyết và sự năng động của tuổi trẻ. Nghĩ sao làm vậy, anh đã đi phượt một mình với chiếc xe máy mua từ hồi năm 2020. Đồ đạc của anh chỉ có một chiếc balo, một vali cột vào yên xe, rồi cứ thế lên đường.

Qua Tết Nguyên đán, Toàn sẽ nhập ngũ nên quyết định phượt xuyên Việt để hun đúc thêm tình yêu quê hương, đất nước ẢNH: NVCC

Chặng hành trình đầu tiên Toàn đi từ TP.Cần Thơ đến Vũng Tàu (cũ). Anh dừng lại khám phá Bãi Trước, Bãi Sau, tìm hiểu ngọn hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam và tháp Tam Thắng. Tại đây, anh ngủ nhờ nhà một người bạn đang làm việc trong công viên nước. Những ngày ở lại, anh còn đi bán nước dạo để kiếm thêm tiền đi phượt.



Rời Vũng Tàu, Toàn đi đến các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng ở Mũi Né (tỉnh Bình Thuận cũ), Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận cũ), phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Toàn bộc bạch: "Từ tỉnh này đến tỉnh kia tôi đi trong vòng một ngày theo đường ven biển. Mỗi buổi chiều tranh thủ đến địa điểm mới, rồi thuê nhà trọ giá rẻ ngủ qua đêm. Không có nhiều điều kiện nên tôi chủ yếu nhìn ngắm quê hương, chụp hình với các cảnh đẹp. Còn việc ăn uống thì cũng bình thường, chứ không thưởng thức các món đặc sản".

Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) là một trong nhiều nơi Toàn đã đi qua ẢNH: NVCC

Từ tỉnh Khánh Hòa, Toàn đi qua đèo Lương Sơn để đến tỉnh Bình Định (cũ), Quảng Ngãi. Tại đây, chàng trai miền Tây đã gặp một sự cố nhỏ. "Tôi không quen đường đèo, những khúc cua ngoằn ngoèo nên bị ngã xe làm trầy xước chân tay. May mắn có các cô chú công nhân giúp đỡ. Lúc đó, dù tinh thần hơi bấn loạn nhưng tôi thấy ấm áp vì nghĩa tình của người dân. Khi bình tĩnh lại, tôi tiếp tục lên đường", Toàn kể.

Một mình vượt hơn 4.000 km

Địa điểm Toàn đi đến tiếp theo là Đà Nẵng, Huế. Tại những nơi này anh đi bán đảo Sơn Trà, cầu Rồng, phố cổ Hội An. "Từ nhỏ tới lớn tôi mới đi tới Đà Lạt nên nhiều thứ còn bỡ ngỡ lắm. Vì thế, khi ra tới Huế thì vô cùng thích thú. Thích cảnh mưa phùn lất phất, thời tiết se lạnh. Đặc biệt là thích vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, nhuốm màu thời gian của những công trình hàng ngàn năm tuổi ở cố đô", Toàn bộc bạch.

Toàn check - in tại phố cổ Hội An ẢNH: NVCC

Tại Huế, Toàn sửa chữa, bảo trì xe máy của mình rồi tiếp tục chặng hành trình ra Bắc. Nhớ về những chặng đường mình đi qua, Toàn xúc động: "Vài tháng trước, tôi đã đọc nhiều tin tức về miền Trung oằn mình chống bão, lũ. Thế nhưng, đến lúc tôi đi thì nhịp sống đã trở lại bình thường, du lịch phục hồi, bà con cũng chuẩn bị đón tết. Tôi rất khâm phục nghị lực, ý chí khắc phục thiên tai phi thường của bà con ở khúc ruột miền Trung".

Đến mỗi nơi Toàn đều tranh thủ chụp nhiều ảnh để làm kỷ niệm sau này ẢNH: NVCC

Khi đến Hà Nội, vẻ đẹp của mảnh đất nghìn năm văn hiến khiến anh say mê khám phá. Anh đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Hồ Gươm, ăn phở và bún chả Hà Nội. "Cảm xúc nhất là khi tôi đến viếng lăng Bác, một địa danh mà tôi chỉ thấy qua phim, ảnh mà thôi. Có mặt tại nơi yên nghỉ của Bác, tôi thấy lòng mình lắng lại, nghĩ nhiều về trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong việc góp phần giữ nước và xây dựng đất nước", Toàn nói.

Thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là ước mơ từ nhỏ của Toàn ẢNH: NVCC

Rời mảnh đất thủ đô, Toàn đi qua vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), rồi đi đến nhiều tỉnh miền núi phía bắc. Chàng trai miền Tây không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của SaPa, đỉnh Fansipan, Mèo Vạc, đèo Mã Phí Lèng. Bên cạnh đó là những địa điểm mang dấu ấn lịch sử như Ải Chi Lăng, hang Pác Bó, suối Lê Nin. Mỗi nơi đi qua Toàn đều ghi chú vào nhật ký, chụp ảnh để ghi lại một hành trình thanh xuân của mình.

Vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của Tây Bắc làm chàng trai miền Tây choáng ngợp ẢNH: NVCC

Đến địa điểm cuối cùng của chuyến đi là Sơn La, Toàn đã đi qua hơn 4.000 km. Ghé tham quan nhiều địa điểm nên chuyến phượt xuyên Việt kéo dài 29 ngày và anh Toàn về đến nhà vào ngày 25.1.2026. "Vẻ đẹp của non sông, bản sắc văn hóa các vùng miền cứ thôi thúc tôi đi tới để cảm nhận nhiều hơn. Chuyến hành trình này rất ý nghĩa, khó mà quên trong cuộc đời. Tôi thấy rất biết ơn những thế hệ ông cha đã chiến đấu, giữ và dựng nước để hôm nay đất nước được thanh bình và tươi đẹp. Vì vậy, sau khi nhập ngũ, tôi cũng rất mong mình có cơ hội được phục vụ lâu dài cho Tổ quốc, cho quê hương", Toàn chia sẻ.