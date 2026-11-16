Trưởng ấp 9X Huỳnh Hello: 'Thấy cái tên, nhiều người nghĩ tôi ở nước ngoài về'

Trưởng ấp 9X với cái tên gây "bão mạng"

Ngày 15.11, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành công tác bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 1.227 ấp, khu vực trên địa bàn.

Theo kết quả công bố, nhiều người có cái tên độc lạ, gây chú ý mạng xã hội đã trúng cử như Nguyễn Văn Bậm Trợn, Phan Vú Sửa, Cái Văn Cọp, Tạ Thị Sà Quạn, Lê Bê Tô, Huỳnh Hello…

Anh Huỳnh Hello (phải) trúng cử trưởng ấp 3, xã Tân Thạnh, TP.Cần Thơ ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Trong danh sách kể trên, người trẻ nhất là anh Huỳnh Hello (33 tuổi), trúng cử trưởng ấp 3, xã Tân Thạnh, TP.Cần Thơ. Lần đầu nghe qua cái tên, không ít người lầm tưởng đó là Việt kiều hay chỉ là biệt danh. Chính chàng trai họ Huỳnh cũng không ít lần gặp tình huống "dở khóc dở cười" với cái tên độc lạ của mình.

"Mỗi lần đi khám sức khỏe hay dự hội thảo, nhiều người thường hỏi tôi là ở nước ngoài về đây hay sao?, có cha mẹ là người ngoại quốc không?. Hồi đi học, tôi cũng thường được thầy cô gọi tên nhiều hơn các bạn trong lớp" , anh Huỳnh Hello vui vẻ nói và cho biết thêm cha mẹ anh đều là người Việt.

Ít ai biết rằng, cái tên ấy xuất phát từ sự yêu thích rất đỗi giản dị của người cha nông dân. Ngày xưa, cha anh đã học hết lớp 12 (thuộc diện học cao ở vùng quê lúc bấy giờ- PV ) trước khi quay về làm ruộng phụ giúp gia đình đông anh em . Trong một lần nghe loáng thoáng từ "Hello" thấy hay hay và lạ tai, ông đã quyết định đặt tên cho con trai đầu lòng của mình mà chẳng thể ngờ hàng chục năm sau cái tên ấy đã trở nên nổi tiếng.

Anh Huỳnh Hello cho biết từng có thời điểm rộ lên thông tin về việc Việt hóa các tên gọi mang yếu tố nước ngoài, nhưng anh vẫn giữ nguyên khai sinh gốc. Bởi trong tiếng Anh, "Hello" có nghĩa là "xin chào", nghe qua là thấy sự cởi mở, hòa đồng, gần gũi. "Tên cha mẹ mình đặt mà, mình thích lắm . Thậm chí tới thời điểm bây giờ, nếu được lựa chọn một cái tên nào khác thì mình cũng không nghĩ được cái tên nào khác ngoài cái tên này" , anh Huỳnh Hello bộc bạch.

Công việc thuận lợi hơn nhờ cái tên "không đụng hàng"

Trước đây, anh Huỳnh Hello làm việc hành chính tại Ban Xây dựng Đảng của xã Tân Thạnh . Từ tháng 7.2026, anh được tin tưởng điều động làm trưởng ấp 3 (lâm thời). Bước chân ra khỏi phòng máy lạnh để về với bà con là một sự thay đổi lớn .

Nếu ở xã, công việc chủ yếu là tham mưu và thực hiện theo sự phân công cụ thể, thì làm trưởng ấp chẳng khác nào điều hành một xã thu nhỏ với tất cả lĩnh vực như an ninh trật tự, quốc phòng, an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách cho đến phát triển kinh tế, hợp tác xã… Hầu như chuyện gì cũng cần trưởng ấp đồng hành nên anh Huỳnh Hello phải cố gắng sửa đổi cách làm việc để thích nghi.

Cái tên độc đáo giúp công việc của anh Huỳnh Hello có phần thuận lợi hơn ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Là cán bộ trẻ mới về địa phương, thử thách lớn nhất với anh Huỳnh Hello là công tác vận động quần chúng, bởi bà con thường quen với tiếng nói của những bậc chú bác đi trước . Không ngại khó, anh chọn cách phối hợp chặt chẽ với các cán bộ lão thành, đồng thời dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực .

Và cũng nhờ cái tên Huỳnh Hello "không đụng hàng" mà anh được nhiều bà con biết đến, nhớ đến, dễ dàng hơn khi tiếp cận và bàn việc với người dân. "Cái tên của tôi không hề gây phiền toái, mà ngược lại mang đến cho tôi sự cởi mở kết nối, dễ hòa nhập hơn và thấy thuận lợi hơn trong công việc", anh Huỳnh Hello chia sẻ.

Theo đó, thành quả ấn tượng bước đầu là chỉ trong hơn 4 tháng nhận nhiệm vụ, anh đã cùng tập thể chi bộ, ban nhân dân ấp 3 vận động hàng trăm phần hỗ trợ người khó khăn dịp tháng 7 âm lịch, vận động sửa chữa gần 1 km đường giao thông nông thôn .

Chính sự xông xáo ấy đã giúp anh chinh phục lòng dân . Đến nay, hàng loạt chỉ tiêu khó như bảo hiểm xã hội tự nguyện, quỹ Vì người nghèo, Phòng chống thiên tai đều hoàn thành vượt chỉ tiêu, đưa ấp 3 trở thành điểm sáng của xã Tân Thạnh .

Nhìn về chặng đường sắp tới, anh Huỳnh Hello cho biết còn trăn trở với bài toán nâng cao thu nhập cho bà con trên mảnh đất thuần nông, quanh năm chỉ quen với 2 vụ lúa . Giải bài toán này không dễ, nhưng anh biết mình phải làm gì: "Va chạm thực tế nhiều hơn, dấn thân nhiều hơn thì mình sẽ xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động sát với đời sống và thấu hiểu lòng bà con hơn" .

Nghĩ vậy, anh Huỳnh Hello đang tích cực kết nối mở các lớp tập huấn canh tác lúa kỹ thuật cao, tìm đầu mối bao tiêu cả rơm rạ sau thu hoạch nhằm tăng thêm nguồn thu cho nông dân . Bên cạnh đó, anh khuyến khích bà con tận dụng 3 tháng nông nhàn giữa các vụ lúa để trồng màu dưới chân ruộng, phát triển kinh tế vườn và nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả (như nuôi dúi, nuôi dê) để nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.