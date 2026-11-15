Các ông bà Phan Vú Sửa, Nguyễn Văn Bậm Trợn, Huỳnh Hello trúng cử trưởng ấp ở Cần Thơ

Ngày 15.11, thành phố Cần Thơ tổ chức bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực tại 1.227 ấp, khu vực thuộc 103 xã, phường. Theo kết quả công bố, nhiều ứng viên có tên "độc lạ" trong danh sách niêm yết trước đó đã trúng cử.

Bà Phan Vú Sửa, ông Nguyễn Văn Bậm Trợn, ông Huỳnh Hello (từ trái qua phải) trúng cử trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở Cần Thơ ẢNH: M.X.H

Trong số đó có ông Huỳnh Hello (33 tuổi) trúng cử trưởng ấp 3, xã Tân Thạnh; ông Nguyễn Văn Bậm Trợn (43 tuổi) trúng cử trưởng ấp Phương Hòa, xã Long Hưng; bà Phan Vú Sửa (41 tuổi) trúng cử trưởng khu vực Phú Thuận, phường Hưng Phú. Tất cả đều đạt tỷ lệ bầu cử trên 90%.

Chiều cùng ngày, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, trong tổng số 1.227 người trúng cử, có 951 người tái cử và 276 người giới thiệu ứng cử mới.

Về tiêu chuẩn trình độ, thạc sĩ có 13 người, đại học có 533 người, cao đẳng có 76 người, trung cấp có 250 người, trung học phổ thông có 257 người và trung học cơ sở có 98 người. Về tiêu chuẩn độ tuổi, 564 người dưới 40 tuổi, 662 người từ 40 đến 65 tuổi và có 1 người trên 65 tuổi.

Trước đó, tính đến 7 giờ ngày 15.11, qua rà soát, cập nhật niêm yết danh sách cử tri hộ gia đình, toàn thành phố Cần Thơ có 852.359/983.178 hộ gia đình có mặt tại địa phương để tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 86,69%.