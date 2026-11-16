Trương Bá Chi từ bỏ khối tài sản 38 triệu USD để giành quyền nuôi con

Năm 2011, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chính thức thông báo ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân từng nhận được nhiều sự quan tâm của làng giải trí Hoa ngữ. Thông tin khiến không ít khán giả bất ngờ bởi cả hai từng được xem là một trong những cặp đôi nổi bật nhất showbiz.

Đặt quyền nuôi con lên trên tài sản

Thời điểm chia tay, hai con trai Lucas và Quintus còn nhỏ. Vì vậy, quyền nuôi con trở thành vấn đề quan trọng trong quá trình thương lượng. Theo các thông tin được truyền thông Hồng Kông đăng tải, hai nghệ sĩ mất nhiều tháng đàm phán, trải qua không ít căng thẳng trước khi thống nhất các điều khoản ly hôn.

Dù hôn nhân tan vỡ, Trương Bá Chi vẫn tạo điều kiện để các con giữ sự gắn bó với cha và chưa từng lên tiếng nói xấu chồng cũ Ảnh: Chụp màn hình phim Master Q

Một trong những chi tiết thu hút sự chú ý là quyết định của Trương Bá Chi đối với tài sản chung. Nữ diễn viên được cho là tự nguyện từ bỏ quyền hưởng phần tài sản của mình trong khối tài sản hôn nhân trị giá 300 triệu HKD để đổi lấy quyền trực tiếp nuôi hai con.

Theo những thông tin này, số tài sản nói trên được chia đều cho Lucas và Quintus, đưa vào các quỹ tín thác riêng. Tạ Đình Phong có trách nhiệm chu cấp 1,2 triệu HKD mỗi năm để trang trải sinh hoạt và việc nuôi dưỡng các con. Sau ly hôn, Trương Bá Chi dành phần lớn thời gian cho gia đình. Có giai đoạn, cô giảm các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc hai con trai, trực tiếp lo liệu từ sinh hoạt thường ngày đến chuyện học hành. Trong khi đó, Tạ Đình Phong tiếp tục phát triển sự nghiệp giải trí và kinh doanh. Chuyện tình cảm giữa anh với Vương Phi cũng nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông. Dù không còn chung sống, anh và vợ cũ vẫn chia sẻ trách nhiệm với các con.

Đáng chú ý, Tạ Đình Phong từng dành những lời tích cực khi nói về Trương Bá Chi. Anh nhận xét cô là người dám yêu, dám sống và có tấm lòng nhân hậu. Nam diễn viên cũng bày tỏ sự biết ơn vì vợ cũ luôn giữ hình ảnh tốt đẹp của anh trước các con, không để mâu thuẫn giữa người lớn ảnh hưởng đến tình cảm cha con.

Trương Bá Chi trở lại với những dự án mới

Cách ứng xử của Trương Bá Chi sau ly hôn được xem là điểm đáng chú ý trong mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Dù hôn nhân tan vỡ, cô vẫn tạo điều kiện để các con duy trì sự gắn bó với cha và gia đình bên nội. Tạ Hiền, cha của Tạ Đình Phong, cũng từng dành lời khen cho con dâu cũ, ghi nhận sự tận tâm của cô trong việc chăm sóc, nuôi dạy hai cháu trai.

Theo Sohu, Lucas đang theo đuổi niềm đam mê âm nhạc tại Úc, còn Quintus tập trung vào việc học và tham gia các hoạt động thể thao. Khi hai con dần khôn lớn, có những sở thích và hướng đi riêng, Trương Bá Chi vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với các con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Thời gian gần đây, Trương Bá Chi tiếp tục có những bước chuyển mình trong sự nghiệp bên cạnh việc chăm sóc con trai. Theo trang Oriental Daily, nữ diễn viên tham gia lồng tiếng trong phim Công phu nữ túc của Châu Tinh Trì. Dự án đánh dấu dịp hợp tác trở lại giữa hai nghệ sĩ từng ghi dấu ấn với Vua hài kịch. Trước đó, cô ký hợp đồng với Warner Music vào tháng 5.2026, đồng thời phủ nhận tin đồn bị giới điện ảnh tẩy chay. Trương Bá Chi khẳng định chưa có ý định rời xa màn ảnh, nhưng muốn chờ một kịch bản và nhân vật thực sự phù hợp trước khi trở lại diễn xuất.