Tạ Đình Phong trở lại sân khấu sau khi cha qua đời

Tạ Đình Phong trong đêm diễn 25.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO MXH

Sau khi lo liệu hậu sự cho tài tử Tạ Hiền tại Hồng Kông, Tạ Đình Phong tiếp tục thực hiện lịch trình chuyến lưu diễn Evolution Nic Live. Theo HK01, tối 25.7, nam ca sĩ có đêm diễn tại Thanh Đảo (Trung Quốc) - lần đầu anh xuất hiện trên sân khấu kể từ khi cha qua đời.

Trước giờ biểu diễn, Tạ Đình Phong chia sẻ hình ảnh tập luyện trên mạng xã hội và gửi lời hẹn gặp khán giả. Liveshow diễn ra đúng kế hoạch, anh xuất hiện trong trang phục đen và mang đến những tiết mục quen thuộc. Trong quá trình trình diễn, nam nghệ sĩ nhiều lần lộ vẻ trầm tư, giọng hát cũng có lúc nghẹn lại vì cảm xúc.

Trước khi chương trình bắt đầu, Thanh Đảo bất ngờ xuất hiện mưa lớn. May mắn, thời tiết thuận lợi trở lại khi sân khấu sáng đèn. Tạ Đình Phong chia sẻ với khán giả: “Chúng ta thật sự rất may mắn, bây giờ trời đã không còn mưa nữa. Vì tất cả chúng ta đều mang theo nguồn năng lượng tích cực rất lớn, nên xin cảm ơn mọi người”.

Có thời điểm, anh ngước nhìn lên bầu trời đêm, nhẹ nhàng vẫy tay. Khoảnh khắc này được nhiều khán giả cho rằng như một lời gửi gắm đến người cha vừa qua đời.

Thời gian qua, Tạ Đình Phong bận rộn với chuyến lưu diễn riêng ẢNH: WEIBO TẠ ĐÌNH PHONG





Trang tin Hồng Kông cho biết, khi thể hiện ca khúc Cảm ơn tình yêu của em 1999 (tạm dịch), Tạ Đình Phong nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe khi hát những câu về sự chia xa. Những cảm xúc trong phần trình diễn khiến khán giả có mặt tại đêm nhạc và người hâm mộ theo dõi qua mạng dành nhiều lời động viên cho anh.

Trước đó một ngày, Tạ Đình Phong được bắt gặp tại sân bay để chuẩn bị cho đêm diễn ở Thanh Đảo. Trong thông báo về sự ra đi của cha, nam nghệ sĩ chia sẻ rằng tài tử Tạ Hiền khi còn sống luôn tận tâm với nghề, cống hiến cho nghệ thuật và thường nhắc anh rằng “The show must go on” (Buổi biểu diễn phải tiếp tục).

Với Tạ Đình Phong, sân khấu và khán giả luôn là một phần quan trọng trong hành trình nghệ thuật. Việc tiếp tục biểu diễn sau biến cố gia đình cũng được xem như cách anh thực hiện lời nhắn nhủ của cha.

Tiếp bước cha, Tạ Đình Phong theo đuổi nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành công ẢNH: AFP

Sinh năm 1980, Tạ Đình Phong là con trai của tài tử Tạ Hiền và Hoa hậu Hồng Kông 1973 Địch Ba Lạp. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh sớm bộc lộ năng khiếu và theo đuổi con đường ca hát, diễn xuất.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc với nhiều album và dấu ấn riêng trong dòng nhạc pop rock, Tạ Đình Phong còn ghi dấu qua nhiều bộ phim như Đặc cảnh tân nhân loại, Tân câu chuyện cảnh sát, Long hổ môn, Bản sắc nam nhi, Vịnh Xuân Quyền, Thập nguyệt vi thành...

Về đời tư, Tạ Đình Phong kết hôn với diễn viên Trương Bá Chi hồi 2006 và có hai con trai: Tạ Chấn Hiên (Lucas, 19 tuổi) và Tạ Chấn Nam (Quintus, 16 tuổi). Cặp đôi ly hôn năm 2011, hai con trai ở với mẹ. Sau đổ vỡ, tài tử "nối lại tình xưa" với ca sĩ Vương Phi và gắn bó cho đến hiện tại.