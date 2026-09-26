Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Sáng 26.9, Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (28.9.2006–28.9.2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và khai giảng năm học 2026–2027.

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Nguyễn Doãn Thành, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang, cho biết 20 năm là dịp để các thế hệ cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của trường; tri ân những người đã đặt nền móng và đóng góp cho sự nghiệp đào tạo. Theo ông, Huân chương Lao động hạng nhất là sự ghi nhận đối với nỗ lực của nhiều thế hệ thầy và trò trong suốt thời gian qua.

Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường ẢNH: N.P

Tiền thân của trường là Trường trung cấp Du lịch Nha Trang, thành lập năm 2006, nhà trường từng bước mở rộng quy mô, hoàn thiện chương trình đào tạo và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp. Đến nay, trường đã đào tạo hàng chục nghìn học sinh, sinh viên, góp phần cung cấp nhân lực cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành và khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa cùng nhiều địa phương.

Quy mô đào tạo của trường hiện đạt hơn 3.000 học sinh, sinh viên; mỗi năm có hơn 1.000 người tốt nghiệp. Trường đang đào tạo 11 chuyên ngành trình độ cao đẳng, 11 ngành trình độ trung cấp và các chương trình nghiệp vụ ngắn hạn. Năm học 2026–2027, trường đón gần 1.200 học sinh, sinh viên mới.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng ẢNH: N.P

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong ghi nhận quá trình phát triển của trường, đặc biệt là việc gắn đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp và nhu cầu tuyển dụng. Ông đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, tăng cường ngoại ngữ, kỹ năng số; đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, trước yêu cầu phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang cần phát huy vai trò trong đào tạo, nghiên cứu và kết nối nguồn nhân lực du lịch cho Khánh Hòa, khu vực Nam Trung bộ và cả nước.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của trường giai đoạn 2021–2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tặng bằng khen cho tập thể Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang.

Tập thể nhà trường và 3 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa ẢNH: N.P

UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho tập thể nhà trường và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.