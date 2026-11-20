Sáng 20.11 tại TP.HCM, nhân kỷ niệm 120 năm thành lập (1906 – 2026), Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đông đảo nhân sĩ, trí thức và lão thành cách mạng.

Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được thành lập năm 1906, ban đầu gọi là École Des Mécaniciens Asiatiques - Trường Cơ khí Á Châu năm 1906 Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tọa lạc tại số 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn, Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được thành lập năm 1906 với tên gọi École des Mécaniciens Asiatiques (Trường Cơ khí Á Châu). Đến năm 1908, do đào tạo nhiều ngành kỹ nghệ, trường còn được gọi là "Trường bá nghệ" hoặc "Trường máy".

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, trường nhiều lần đổi tên, từ École Technique Spéciale, Collège Technique đến Trường trung học Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Kỹ thuật Cao Thắng và mang tên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng từ năm 2005.

Được thành lập nhằm đào tạo đội ngũ thợ cơ khí phục vụ ngành hàng hải và kỹ nghệ, đây là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật lâu đời ở Việt Nam. Đặc biệt, trường là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng từng theo học.

Trường đào tạo nhiều môn trong kỹ nghệ, nên cũng thường được gọi là “Trường bá nghệ”, hay cũng gọi là “Trường máy” Ảnh: QUỲNH TRÂN CHỤP TỪ TƯ LIỆU

Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ngày nay tại TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Người thanh niên Nguyễn Tất Thành theo học tại trường trong ba tháng đầu năm 1911, trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Chủ tịch Tôn Đức Thắng từng là học sinh niên khóa 1915 – 1917, trước khi tham gia hoạt động cách mạng. Những dấu ấn của hai vị lãnh tụ tại ngôi trường đã góp phần làm nên giá trị lịch sử đặc biệt của địa chỉ giáo dục này.

Không chỉ gắn với lịch sử giáo dục, Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng còn là nơi ghi dấu phong trào đấu tranh cách mạng của học sinh, sinh viên Sài Gòn. Năm 1932, chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương tại trường được thành lập. Nhiều học sinh tham gia hoạt động cách mạng, trong đó có Đoàn Văn Bơ, Lê Văn Lưỡng, Ka Hiêm, Tạ Văn Hảo, Trần Hữu Tám, Lê Văn Quýnh...

Qua hai cuộc kháng chiến, học sinh nhà trường tiếp tục tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên thành phố. Những dấu mốc ấy cùng giá trị kiến trúc và lịch sử hình thành, phát triển đã tạo nên ý nghĩa đặc biệt của di tích.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (trái) trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cho lãnh đạo nhà trường Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ ba từ trái sang) và Phó bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân (thứ hai từ trái sang) tặng hoa chúc mừng nhà trường Ảnh: QUỲNH TRÂN

Theo ông Hoàng Nghị, Trưởng phòng Di sản văn hóa (Sở VH-TT TP.HCM), di tích Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng có tổng diện tích khu vực bảo vệ I và II là 1.067,8 m². Trên cơ sở kết quả xác định phạm vi, ranh giới khoanh vùng bảo vệ di tích, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định xếp hạng ngôi trường là di tích lịch sử cấp thành phố.

