Live Trường CĐ Công thương TP.HCM - Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Đại chiến tranh ngôi đầu
7 giờ 45 hôm nay trên sân Tao Đàn diễn ra lượt trận thứ 2 nhóm 3, vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) giữa đội Trường CĐ Công thương TP.HCM gặp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.
Ở trận ra quân, đội Trường CĐ Công thương TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trước đội Trường ĐH Lạc Hồng trong khi đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đánh bại đội Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM với tỷ số 7-0. Vì thế đội nào giành chiến thắng trong cuộc chạm trán này sẽ độc chiếm ngôi đầu nhóm III đồng thời mở toang cánh cửa vào vòng play-off.
Sau khi lỡ hẹn vòng chung kết TNSV THACO cup năm ngoái, nhà vô địch mùa giải năm 2024, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM trở lại đầy mạnh mẽ. HLV Phạm Thái Vinh bày tỏ: "Việc bỏ lỡ vòng chung kết mùa rồi khiến tôi rất trăn trở nhưng cũng làm cho chúng tôi thêm quyết tâm trở lại ở mùa giải năm nay. Tôi nói với các học trò rằng chúng ta cần thắng tuyệt đối ở vòng bảng, vào play-off và tiếp theo là đoạt vé dự vòng chung kết".
Xem đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM thi đấu ở trận ra quân cho thấy khát khao rất lớn của cựu vương này. Họ sở hữu đội hình có chiều sâu, đồng đều cả 3 tuyến và có những cá nhân nổi bật, có thể làm thay đổi cục diện trận đấu như Lê Bửu Quốc Anh, Vương Tấn Phát. Nếu phát huy hết khả năng, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM hứa hẹn áp đảo trước đội Trường CĐ Công thương TP.HCM.
Trong khi đó sau khi giành được 3 điểm quý giá ở trận ra quân, các cầu thủ đội Trường CĐ Công thương TP.HCM hừng hực khí thế hướng đến mục tiêu tìm kiếm kết quả có lợi trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Nhiều khả năng đội tân binh này sẽ chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn, chờ cơ hội phản công, khai thác sai lầm của đối thủ.
