Ở trận ra quân, đội Trường CĐ Công thương TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trước đội Trường ĐH Lạc Hồng trong khi đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đánh bại đội Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM với tỷ số 7-0. Vì thế đội nào giành chiến thắng trong cuộc chạm trán này sẽ độc chiếm ngôi đầu nhóm III đồng thời mở toang cánh cửa vào vòng play-off.



Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (phải) hướng đến mạch toàn thắng ở vòng loại khu vực TP.HCM giải TNSV THACO cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau khi lỡ hẹn vòng chung kết TNSV THACO cup năm ngoái, nhà vô địch mùa giải năm 2024, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM trở lại đầy mạnh mẽ. HLV Phạm Thái Vinh bày tỏ: "Việc bỏ lỡ vòng chung kết mùa rồi khiến tôi rất trăn trở nhưng cũng làm cho chúng tôi thêm quyết tâm trở lại ở mùa giải năm nay. Tôi nói với các học trò rằng chúng ta cần thắng tuyệt đối ở vòng bảng, vào play-off và tiếp theo là đoạt vé dự vòng chung kết".

HLV Phạm Thái Vinh cùng các học trò đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM tự tin chinh phục đội Trường CĐ Công thương TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Xem đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM thi đấu ở trận ra quân cho thấy khát khao rất lớn của cựu vương này. Họ sở hữu đội hình có chiều sâu, đồng đều cả 3 tuyến và có những cá nhân nổi bật, có thể làm thay đổi cục diện trận đấu như Lê Bửu Quốc Anh, Vương Tấn Phát. Nếu phát huy hết khả năng, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM hứa hẹn áp đảo trước đội Trường CĐ Công thương TP.HCM.

Đội Trường CĐ Công thương TP.HCM nỗ lực tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn là đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó sau khi giành được 3 điểm quý giá ở trận ra quân, các cầu thủ đội Trường CĐ Công thương TP.HCM hừng hực khí thế hướng đến mục tiêu tìm kiếm kết quả có lợi trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Nhiều khả năng đội tân binh này sẽ chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn, chờ cơ hội phản công, khai thác sai lầm của đối thủ.