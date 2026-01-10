Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Lạc Hồng - Trường CĐ Công thương TP.HCM: Khát khao thể hiện

Hoàng Lê - Lĩnh Nam
10/01/2026 13:00 GMT+7

14 giờ hôm nay (10.1) trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng diễn ra trận đấu mở màn nhóm 3 vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) giữa đội Trường ĐH Lạc Hồng với đội Trường CĐ Công thương TP.HCM.

Đội Trường ĐH Lạc Hồng không xa lạ với không khí tại TNSV THACO cup

Lần thứ 3 góp mặt, đội Trường ĐH Lạc Hồng không còn xa lạ với không khí cạnh tranh "khốc liệt" của TNSV THACO cup. 2 mùa giải trước đội bóng này tham dự vòng loại ở khu vực Đông Nam bộ nhưng lần này với việc sáp nhập các tỉnh, thành, đội bóng đến từ Biên Hòa (Đồng Nai) lần đầu thi đấu vòng loại tại TP.HCM. Vì thế mọi thứ trở nên mới mẻ với thầy trò HLV Đèo Đăng Khoa.

Trường ĐH Lạc Hồng - Trường CĐ Công thương TP.HCM: Khát khao thể hiện - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Lạc Hồng (trái) sẵn sàng chinh phục vòng loại nhóm 3 khu vực TP.HCM TNSV THACO cup 2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đầy khó khăn và thách thức song HLV Đèo Đăng Khoa tin tưởng các học trò sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Để chuẩn bị cho vòng loại TNSV THACO cup 2026 lần này, đội Trường ĐH Lạc Hồng ngoài tập luyện cùng nhau còn tăng cường thi đấu giao hữu để cọ xát. Một số cầu thủ được trui rèn qua 2 mùa giải cùng những gương mặt mới hứa hẹn giúp đội Trường ĐH Lạc Hồng có màn ra mắt ấn tượng khi chạm trán với đội Trường CĐ Công thương TP.HCM.

Trường ĐH Lạc Hồng - Trường CĐ Công thương TP.HCM: Khát khao thể hiện - Ảnh 2.

Đội Trường CĐ Công thương TP.HCM sẵn sàng chinh phục thử thách ở vòng loại TNSV THACO cup 2026

ẢNH: HITC

Trong khi đó trước giờ ra quân ở TNSV THACO cup 2026, không khí ở đội Trường CĐ Công thương TP.HCM trở nên sôi động khi các sinh viên rủ nhau đến sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng "tiếp lửa" cho đội. Lãnh đội Trường CĐ Công thương TP.HCM bộc bạch: "Chúng tôi đến với giải đấu không phải bằng sự tự tin tuyệt đối về kết quả mà bằng lựa chọn rõ ràng: dám tham gia để học hỏi, cọ xát vá để lan tỏa hình ảnh sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM năng động, bản lĩnh, không ngại thử thách".

Với "khí thế" hừng hực, đội Trường ĐH Lạc Hồng và đội Trường CĐ Công thương TP.HCM hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp.

Sáng 10.1, đội tân binh Trường Cao đẳng (CĐ) Kinh tế Đối Ngoại của HLV trọng tài Trần Ngọc Nhớ có trận ra mắt đầy ấn tượng khi thắng đậm đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông với tỷ số tới 8-1, trở thành ứng viên sáng giá ở nhóm 2 vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Chủ nhà thể hiện sức mạnh ngày ra quân

Khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO

Xem thêm bình luận