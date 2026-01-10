Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Văn Hiến - Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn: Thể hiện sức mạnh tại TNSV THACO cup 2026

Giang Lao - Bảo Nghi
10/01/2026 08:34 GMT+7

Trận thứ hai ở nhóm 2 vòng loại khu vực TP.HCM, đội Trường ĐH Văn Hiến hứa hẹn sẽ thị uy sức mạnh của mình trong cuộc gặp đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn lúc 9 giờ 45 ngày 10.1, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Tin mới nhất Tin cũ nhất

TNSV THACO cup 2026 - Khu vực TP.HCM

Sức mạnh của đội Trường ĐH Văn Hiến đã được kiểm chứng ở các mùa giải trước, như mùa lần III - 2025 họ từng tiến vào vòng chung kết và gây nhiều bất ngờ cho các đối thủ mạnh tại TNSV THACO cup

- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Văn Hiến (áo vàng) là ứng viên số 1 ở nhóm 2 vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO cup 2026

Ảnh: Nhật Thịnh

Mùa này, đội quân của HLV Nguyễn Phương Lâm nằm ở nhóm 2 vòng loại khu vực TP.HCM được đánh giá khá nhẹ, gồm đối thủ trận đầu tiên là đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn khá dưới cơ. Trong khi hai đội còn lại là Trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại và Trường ĐH Quốc tế Miền Đông đều là những đội tân binh tại giải.

Nếu tiếp tục duy trì sức mạnh nhờ nguồn lực cầu thủ sinh viên được duy trì đều đặn, đội Trường ĐH Văn Hiến có thể hoàn toàn thoải mái nghĩ đến một trận thắng ngày ra quân để hướng đến mục tiêu sớm giành ngôi đầu vào vòng play-off.

Trong khi đó, đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã cho thấy sự tiến bộ của mình ở mùa trước, nhưng trước một đối thủ mạnh và giàu kinh nghiệm như đội Trường ĐH Văn Hiến, khả năng gây bất ngờ của họ khá thấp.

Mặc dù vậy, với sự chuẩn bị rất tốt trước giải, các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn thể hiện quyết tâm bước vào cuộc đối đầu với đối thủ mạnh hơn như đội Trường ĐH Văn Hiến với sự nỗ lực vượt bậc. Qua đó, họ hy vọng có thể giành ít nhất 1 điểm, trước khi tìm kiếm cơ hội tranh ngôi đầu trong cuộc đua giành suất vào play-off trong nhóm 2 vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO cup 2026.

Tin liên quan

Trường CĐ Kinh tế Đối Ngoại - Trường ĐH Quốc tế Miền Đông: Tân binh ra mắt

Trường CĐ Kinh tế Đối Ngoại - Trường ĐH Quốc tế Miền Đông: Tân binh ra mắt

Trận mở màn nhóm 2 vòng loại khu vực TP.HCM sẽ rất đáng xem, khi hai đội tân binh là Trường Cao đẳng (CĐ) Kinh tế Đối Ngoại và Trường ĐH Quốc tế Miền Đông cùng ra mắt trong cuộc gặp lúc 7 giờ 45 ngày 10.1, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Chủ nhà thể hiện sức mạnh ngày ra quân

Khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 Thanh Niên Sinh Viên THACO Trường ĐH Văn Hiến tnsv thaco cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận