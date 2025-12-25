Trường Chính trị TP.Cần Thơ đạt chuẩn mức 1 sau 5 tháng sáp nhập

"Thần tốc" hoàn thành 55 chỉ tiêu chuẩn mức 1

Chiều ngày 25.12, Trường chính trị TP.Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 và Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống các trường chính trị cả nước sau sáp nhập tỉnh, thành.

Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến trao công nhận đạt chuẩn mức 1 cho TS Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Cần Thơ ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Kể từ khi thành lập trên cơ sở sáp nhập trường chính trị các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và TP.Cần Thơ cũ vào ngày 1.7.2025, chỉ trong chưa đầy 5 tháng, nhà trường đã hoàn hoàn thành 100% nhóm tiêu chí (55/55 chỉ tiêu) theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Đặc biệt, có 14 chỉ tiêu vượt chuẩn, tiệm cận chuẩn mức 2. Điểm sáng nổi bật của Trường Chính trị TP.Cần Thơ là nguồn nhân lực chất lượng cao với 15 tiến sĩ và 68 thạc sĩ (trong đó có 14 nghiên cứu sinh). Quy mô đào tạo cũng thuộc top đầu cả nước khi năm 2025, trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tổng số 76 lớp với hơn 4.500 học viên, vượt 11,2% so kế hoạch. Đáng chú ý, qua khảo sát, hơn 98% đơn vị sử dụng cán bộ đánh giá chất lượng đào tạo của trường đạt mức "rất tốt".

Hiện tại Trường Chính trị TP.Cần Thơ là một trong những trường dẫn đầu cả nước về nguồn nhân lực chất lượng cao với 15 tiến sĩ và 68 thạc sĩ (trong đó có 14 nghiên cứu sinh) ẢNH: CTV

Ngoài ra, Trường Chính trị TP.Cần Thơ cũng có nhiều mô hình hay, đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đơn cử như mô hình "Dạy đổi mới - Học tích cực - Kết quả tiến bộ" đã cụ thể phương châm đổi mới từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh "Lấy học viên làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, giảng viên làm động lực". Hay mô hình "Tư tưởng thông - Hành động thoáng - Đổi mới sáng tạo hiệu quả" từng bước đổi mới phương pháp từ "quản lý hành chính" sang "quản trị phát triển"… Sau sáp nhập, trường cũng đã phối hợp triển khai mô hình "Tổ đại sứ số" đưa 200 đại sứ số xuống xã, phường, ấp, khu vực để phổ cập kỹ năng số, nhằm góp phần tạo bước đột phá trong công cuộc chuyển đổi số của TP.Cần Thơ…

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng Trường Chính trị TP.Cần Thơ ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

TS Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Cần Thơ, cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, trường có 56/64 chỉ tiêu đạt và tiệm cận chuẩn mức 2. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 theo tinh thần Đề án "Phát triển Trường Chính trị TP.Cần Thơ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045". Xa hơn là quyết tâm xây dựng Trường Chính trị TP.Cần Thơ trở thành trường đào tạo cán bộ có lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tiễn, để cùng chung sức đưa TP.Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL…

Đầu tư cho cán bộ là đầu tư cho sự phát triển

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, khẳng định việc xây dựng Trường Chính trị TP.Cần Thơ đạt chuẩn không chỉ là nhiệm vụ của riêng nhà trường mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ thành phố. Ông Huyến nhấn mạnh, trong bối cảnh Cần Thơ đang nỗ lực trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia và hướng tới nhóm các thành phố phát triển khá của châu Á, công tác đào tạo cán bộ phải được xem là "gốc rễ", là nền tảng cho mọi sự phát triển.

Đặc biệt, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ đã gửi gắm đến đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường 5 từ khóa cốt lõi làm kim chỉ nam cho hành động là "Sắc bén – Bản lĩnh – Đoàn kết – Chân tình – Hiệu quả".

Ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị Trường Chính trị TP.Cần Thơ quyết tâm hoàn thành lộ trình đạt chuẩn mức 2 vào ngày 20.11.2027 ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Trong đó, sắc bén là phải giỏi về lý luận và sắc bén trong phương pháp giảng dạy; bản lĩnh tức phải vững vàng trước mọi cám dỗ và quyết liệt trong tham mưu chính sách; đoàn kết và đoàn kết phải trên cơ sở phản biện thẳng thắn để thống nhất về tư duy và hành động; chân tình là xây dựng môi trường học tập thân thiện để khơi nguồn sáng tạo thay vì gây áp lực đối phó; cuối cùng hiệu quả là mọi hoạt động phải đi vào thực chất, từ số lượng đến chất lượng.

Nhấn mạnh tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và trong quản lý, điều hành và trong giảng dạy, học tập, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ "đặt hàng" nhà trường các đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, bám sát thực tiễn phát triển của địa phương thay vì các đề tài chỉ mang tính lý thuyết. Đồng thời, kỳ vọng Trường Chính trị TP.Cần Thơ sẽ hiện thực hóa slogan mới "Đổi mới từ tư duy và hiệu quả từ hành động", quyết tâm hoàn thành lộ trình đạt chuẩn mức 2 vào ngày 20.11.2027, tạo dấu ấn đặc biệt giữa nhiệm kỳ đại hội.

Theo kế hoạch, năm 2026, Trường Chính trị TP.Cần Thơ đặt mục tiêu tổ chức đào tạo 35 lớp Trung cấp Lý luận chính trị; bồi dưỡng 102 lớp với 6.326 học viên; hoàn thiện và mở rộng mô hình "Dạy đổi mới - Học tích cực - Kết quả tiến bộ"; triển khai 4 đề tài khoa học cấp thành phố và đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; có ít nhất 10 nội dung báo cáo kết quả nghiên cứu, tham vấn, tư vấn cho Thành ủy về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của thành phố…

Cũng tại buổi lễ, TS Trần Thanh Sang, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Cần Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, 2 tập thể vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.