Giới trẻ

Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 dương lịch

An Vy
An Vy
29/12/2025 17:08 GMT+7

Cuối tháng 12, nhưng ký túc xá trường này đã rộn ràng không khí chơi tết. Không đợi đến những ngày cận Tết Âm lịch, sinh viên nơi đây đã có dịp cùng nhau gói bánh tét, tham gia hội chợ xuân, hát karaoke và tận hưởng năm mới…

Tết Nguyên đán vẫn còn khá xa, nhưng ký túc xá Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM (trước đây là Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) đã sớm bật không khí đón xuân. Những ngày cuối năm, khuôn viên nơi đây trở nên nhộn nhịp khi đông đảo sinh viên cùng nhau gói bánh tét, tham gia hội chợ xuân, hát karaoke... tạo nên không gian rộn ràng, ấm áp.

Không khí phấn khởi đã hiện rõ khắp nơi trong trường. Hơn 15 gian hàng hoạt động hết công suất, thậm chí nhiều sinh viên kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chơi. Nguyễn Minh Khôi, sinh viên Khoa Điện tử tiên tiến, hào hứng giới thiệu gian hàng trò chơi bong bóng của nhóm mình: "Tụi mình bơm tới 150 quả bóng mà hết veo chỉ trong tích tắc. Vậy đủ thấy gian hàng hút khách cỡ nào".

Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 1.

Các gian hàng tết hấp dẫn sinh viên

Các gian hàng tết hấp dẫn sinh viên

ẢNH: AN VY

Gia đình ở Cần Thơ nên Khôi chọn ở ký túc xá. Dù việc chuẩn bị gian hàng khá vất vả, bạn vẫn cảm thấy rất vui vì được hòa vào không khí tết sớm. "Bình thường tụi mình chỉ xoay quanh chuyện học, hiếm khi có dịp vui chơi đông đủ như vậy. Ngoài hội chợ, còn có thi gói bánh tét, hát karaoke sôi động nữa", Khôi chia sẻ.

Theo Khôi, các gian hàng ẩm thực gây quỹ cho Chiến dịch Xuân tình nguyện là điểm nhấn thu hút sinh viên. Từ cá viên chiên, thịt nướng thơm lừng đến milo dầm mát lạnh, sâm dứa giải nhiệt… Tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng, hương vị thơm ngon khiến ai cũng thích mê ly. Chủ các gian hàng bật mí các nguyên liệu đều được chọn mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín, có hóa đơn đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người thưởng thức.

Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 2.
Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 3.
Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 4.
Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 5.
Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 6.

Theo ban tổ chức, hoạt động này giúp các sinh viên sống ở xa nhà cảm thấy ấm áp trong những ngày cận tết

ẢNH: AN VY

Đứng túc trực ở quầy thịt nướng, Trịnh Phạm Thiện Nhân, quê Quảng Trị, cho biết cả nhóm đã dậy từ sớm để đi siêu thị mua nguyên liệu. "Tụi mình chăm chút từng góc xuân để các bạn ở xa nhà vẫn cảm nhận được không khí tết trọn vẹn, không thấy thiếu thốn gì", Nhân nói.

Gắn bó với ký túc xá nhiều năm, Nhân xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai. Vì vậy, bạn cùng các bạn dốc hết sức để tạo nên một mùa xuân thật ấm áp cho những sinh viên không thể về quê sớm. "Dù xa nhà, nhưng sáng ra thấy sắc xuân, cùng gói bánh tét, nghe tiếng cười nói rộn ràng là đã cảm nhận tết đang đến rất gần rồi", Nhân chia sẻ.

Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 7.

Thiện Nhân bên quầy thịt nướng

Thiện Nhân bên quầy thịt nướng

ẢNH: AN VY

Ở gian hàng bên cạnh, Ngô Tấn Hưng cho biết bạn đã thức đến 3 giờ sáng để hoàn thiện gian ghép hình cho kịp ngày hội. Hưng nói ấn tượng nhất là góc check- in xuân với hình ảnh chú ngựa được trang trí lung linh. "Góc này đang rất hot, là điểm sống ảo được nhiều bạn săn đón. Tụi mình tha hồ chụp ảnh gửi về quê khoe với ba mẹ", Hưng hào hứng.

Lê Thúy Uyên, Trưởng ban tổ chức, người đã gắn bó với ký túc xá suốt 3 năm, cho biết đây là hoạt động thường niên của Liên chi hội sinh viên ký túc xá. "Năm nay tụi mình tổ chức sớm hơn vì kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài đến 4 ngày, nhiều bạn quê gần TP.HCM sẽ về sớm. Tụi mình muốn các bạn có thêm thời gian vui chơi, quây quần cùng nhau trước khi ai nấy trở về nhà", Uyên chia sẻ.

Cô bạn cho biết kế hoạch chương trình được chuẩn bị từ rất lâu. Thậm chí, ban tổ chức đã bắt đầu mua vật dụng từ giữa tháng 12 để trang trí và chuẩn bị cho mọi người tham gia hoạt động gói bánh tét.

Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 8.

Theo Uyên, tổ chức sớm giúp không khí nhộn nhịp và đông đủ hơn. Khi nhiều sinh viên đã về quê, thì việc tổ chức sẽ không còn trọn vẹn

ẢNH: AN VY

Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 9.

Thầy cô háo hức check in cùng góc tết

Thầy cô háo hức check in cùng góc tết

ẢNH: AN VY

Nguyễn Khắc Huy, Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên ký túc xá, quê Cần Thơ (trước đây là Sóc Trăng), xúc động cho biết: "Tết Dương lịch quê xa quá nên mình không về được, chỉ chờ đến Tết Âm lịch. Một năm chỉ về nhà 2 lần thôi nên quý lắm. Hội chợ này khiến những bạn xa quê như mình cảm thấy rất ấm áp. Mình cảm thấy không hề cô đơn giữa thành phố xa lạ".

Huy gửi lời nhắn nhủ: "Chúc các bạn về quê sum vầy ấm áp bên gia đình. Còn những ai tết này chưa thể về nhà thì đừng buồn, vì ký túc xá chính là gia đình của chúng ta".

Điều mà các sinh viên thích thú nhất là màn gói bánh tét. Thúy Uyên còn cho rằng dù khá vất vả, nhưng ai cũng rất vui vì được quây quần bên nhau. "Với tụi mình, ký túc xá luôn là nhà. Vì vậy tối nay, cả nhà sẽ thay phiên nhau canh nồi bánh tét", Uyên hóm hỉnh nói.

Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 10.
Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 11.
Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 12.
Góc sống vội: Trường cho sinh viên gói bánh tét đón tết từ tháng 12 để bớt… cô đơn- Ảnh 13.

Buổi chiều tối, các bạn hào hứng gói bánh tét cùng nhau

ẢNH: AN VY

Thạc sĩ Đỗ Thị Hiếu, Phó giám đốc ký túc xá, cho biết đây là hoạt động truyền thống nhằm giúp sinh viên xa nhà không cảm thấy lẻ loi trong những ngày cận tết. "Khi tham gia hội chợ này, các có cơ hội kết nối, sẻ chia và tạo nên không gian sinh hoạt ấm cúng. Mỗi năm chương trình mang một màu sắc riêng. Năm nay, điểm mới là kết hợp vui chơi giải trí với hoạt động thiện nguyện cho chiến dịch Xuân tình nguyện, thể hiện sự năng động, sáng tạo và tinh thần nhân văn của sinh viên", thạc sĩ Hiếu nói.

