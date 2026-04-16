Trưởng công an P.Cửa Nam cùng 14 cảnh sát trật tự đô thị ‘không hoàn thành nhiệm vụ’

Thời gian qua, nhiều biện pháp quyết liệt được triển khai nhằm giải quyết các điểm nghẽn của Hà Nội, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương ngay từ cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng đời sống của người dân.



Ở lĩnh vực trật tự đô thị, Công an Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát và phản ánh của nhân dân. Riêng tháng 3, công an đã xử lý 3.900 trường hợp với tổng số 4,3 tỉ đồng.

Công an Hà Nội kiên quyết giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị ẢNH: N.B

Từ sự quyết liệt này, nhiều tuyến phố đã được chỉnh trang, thông thoáng hơn và diện mạo đô thị có chuyển biến tích cực, ý thức người dân được nâng cao.

Tuy nhiên, Công an Hà Nội cho hay, tình hình vi phạm về trật tự đô thị chuyển biến chưa đồng đều giữa các địa bàn. Một số nơi vi phạm còn tái diễn, tập trung ở các lỗi như: bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè, để xe không đúng quy định…

Để khắc phục triệt để những tồn tại này, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, đã báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra tái diễn vi phạm nhiều lần, với các hình thức xử lý từ hạ mức phân loại cán bộ, hạ mức thi đua đến xem xét công tác cán bộ.

Trong đó, nếu để tồn tại, tái vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và công an xã, phường kiểm điểm rõ trách nhiệm (3 lần vi phạm bị nhắc nhở sẽ đề nghị không hoàn thành nhiệm vụ, 3 lần bị hạ mức phân loại cán bộ, thi đua sẽ xem xét công tác cán bộ).

Với tinh thần này, trong nội bộ Công an Hà Nội, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm của công an cấp xã trong việc giải quyết các vấn đề vi phạm trật tự đô thị thuộc phạm vi quản lý. Chỉ huy, cán bộ tại một số đơn vị công an cấp xã đã bị phê bình, xử lý theo quy định của ngành.

Điển hình, tại P.Cửa Nam, Trưởng công an phường, Phó trưởng công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị và 14 cán bộ cảnh sát trật tự trực tiếp phụ trách các tuyến phố đã bị xem xét trách nhiệm, với hình thức phân loại cán bộ tháng 3 ở mức "không hoàn thành nhiệm vụ", do để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Theo Công an Hà Nội, việc gắn trách nhiệm lực lượng công an cơ sở với kết quả duy trì trật tự đô thị trên địa bàn không chỉ nhằm xử lý những tồn tại trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng cơ chế quản lý bền vững, thực chất và lâu dài.

Điều này thể hiện quyết tâm của Công an Hà Nội trong việc lập lại trật tự đô thị và xây dựng diện mạo thủ đô ngày càng "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp".