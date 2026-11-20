Ngày 20.11, Trường đại học Đồng Tháp tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2026) và nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Từ nền tảng đào tạo giáo viên, Trường đại học Đồng Tháp từng bước phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, hiện là một trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt về đào tạo giáo viên của cả nước.

Tiến sĩ Trương Tấn Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp, phát biểu tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam ẢNH: T.Q

Hiện nay trường đào tạo 3 ngành trình độ tiến sĩ, 18 chuyên ngành thạc sĩ và 60 ngành đại học chính quy, với hơn 2.400 học viên sau đại học và 19.200 sinh viên chính quy. Trong số sinh viên chính quy có gần 10.000 sinh viên đang theo học các ngành đào tạo sư phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Trương Tấn Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp, gửi gắm đến sinh viên, đặc biệt là những người đang theo học các ngành đào tạo giáo viên, rằng ngày 20.11 không chỉ là dịp tri ân thầy cô mà còn là thời điểm để nhìn lại lựa chọn nghề nghiệp của mình.

Đại diện của Trường đại học Đồng Tháp nhận chứng nhận kiểm định chất lượng ẢNH: T.Q

Theo tiến sĩ Trương Tấn Đạt, khi bước vào nghề, sinh viên sẽ gặp những học trò cần được hướng dẫn, động viên và sẻ chia, như chính các em từng cần sự dìu dắt của thầy cô trong quá trình học tập. Vì vậy, sinh viên cần nghiêm túc trau dồi kiến thức, vững vàng chuyên môn, đồng thời rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và thấu hiểu để có thể đồng hành, đối xử công bằng với từng học trò trong tương lai.

"Dù lựa chọn con đường nghề nghiệp nào, thầy mong các em luôn ham học hỏi, sống trung thực và biết dùng những điều đã học để giúp ích cho mọi người, cho cộng đồng", tiến sĩ Đạt chia sẻ.

PGS-TS-Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Đệ, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp và PGS-TS Phạm Minh Giản, nguyên Phó hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì ẢNH: T.Q

Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp cũng nhấn mạnh vai trò của người thầy trong việc hướng dẫn sinh viên kiểm chứng thông tin, tư duy độc lập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Bên cạnh truyền đạt kiến thức, sự quan tâm, động viên và thấu hiểu từ giảng viên sẽ giúp người học thêm tự tin, có động lực vượt qua những khó khăn trong học tập.

Dịp này, Trường đại học Đồng Tháp đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng 6 chương trình đào tạo do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP.HCM cấp.

Các sinh viên tặng hoa tri ân cán bộ quản lý giáo dục và lãnh đạo Trường đại học Đồng Tháp qua các thế hệ

ẢNH: T.Q

Các chương trình được công nhận gồm 4 chương trình thạc sĩ: Vật lý lý thuyết - Vật lý toán, Khoa học môi trường, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Quản lý kinh tế; cùng 2 chương trình đại học Giáo dục tiểu học và Sư phạm công nghệ.

Đến nay, Trường đại học Đồng Tháp có tổng cộng 40 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng, gồm 9 chương trình thạc sĩ, 30 đại học và 1 cao đẳng.

Tại buổi lễ, Trường đại học Đồng Tháp đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng PGS-TS-Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Đệ, nguyên Hiệu trưởng nhà trường (nhận lần 2) và PGS-TS Phạm Minh Giản, nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường.