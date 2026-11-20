Giảm hội họp để thầy cô toàn tâm làm chuyên môn

Ngày 19.11, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ: "Có một điều rất đẹp ở nghề dạy học: những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em".

Ông Thưởng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo để đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên (GV), đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sĩ số học sinh (HS) trên lớp theo đúng quy định để công việc của nhà giáo không bị quá tải. Các thầy, cô giáo được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng HS, nâng cao chất lượng giáo dục.

Anh Nguyễn Minh Triết và ông Phạm Ngọc Thưởng trao bằng khen cho các nhà giáo tiêu biểu ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng nhắc đến những thầy cô dù chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề ở trên khắp mọi miền Tổ quốc và khẳng định: "Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những dấu ấn lặng thầm nằm trong sự tiến bộ từng ngày của học trò".

Phối hợp với ngành giáo dục là nhiệm vụ trên hết của Đoàn

Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Bộ GD-ĐT nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đón tiếp đoàn có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục chức năng của Bộ.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng đội ngũ cán bộ, công chức ngành giáo dục. Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ của Bộ GD-ĐT đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, trong các quan hệ phối hợp với các ngành của T.Ư Đoàn, ngành GD-ĐT đặc biệt quan trọng. Các chương trình phối hợp giai đoạn, chương trình năm hay những ngày lễ trọng của hai bên đều được Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trên hết để triển khai thực hiện.

HS, sinh viên (SV) hiện nay chiếm gần 70% lực lượng của Đoàn. Đây là lực lượng nòng cốt trong tổ chức phong trào, tuyên truyền, vận động cả trong và ngoài nước. Đồng thời, giữ vai trò quan trọng trong việc hấp thụ, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết mới, tiêu biểu có Nghị quyết 57, Nghị quyết 71, Nghị quyết 66…

Ngoài các nhiệm vụ thường niên, nắm bắt tư tưởng HS, SV và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu, hai cơ quan cần tiếp tục tạo phong trào, sân chơi để đội ngũ GV trẻ phát huy năng lực. "Thời gian qua, sau sắp xếp, sáp nhập, hàng chục ngàn cán bộ quản lý giáo dục trở về làm GV, trong đó có nhiều GV trẻ. Hai cơ quan cần tiếp tục tạo phong trào, sân chơi để đội ngũ này phát huy năng lực", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Minh Triết (thứ năm từ trái sang) dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Bộ GD-ĐT ảnh: Trịnh Lý

Đánh giá cao sự phối hợp của tổ chức Đoàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Quyên Thanh khẳng định T.Ư Đoàn đã đóng góp rất lớn trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và kỹ năng sống cho HS, SV. Hai cơ quan cần tiếp tục có những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả hơn nữa nhằm triển khai các nghị quyết trụ cột, giúp HS, SV "vừa hồng, vừa chuyên", phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu và xung kích.

Cũng trong ngày 19.11, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, đến thăm hỏi và chúc mừng GS-TS, Nhà giáo Ưu tú Trần Minh Tú, giảng viên cao cấp, nhà nghiên cứu cơ học, Trường ĐH Xây dựng.

Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Tường Lâm gửi lời tri ân sâu sắc đến GS-TS Trần Minh Tú vì những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận quá trình gắn bó gần trọn cuộc đời của thầy với Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, góp phần đào tạo nhiều thế hệ SV trưởng thành, đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng GS-TS Trần Minh Tú ẢNH: VŨ THƠ

Anh Nguyễn Tường Lâm chúc thầy luôn mạnh khỏe, tiếp tục dành sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và truyền đạt tri thức cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, GS-TS Trần Minh Tú bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi của tổ chức Đoàn. Thầy khẳng định vẫn mong muốn tiếp tục cống hiến thêm nhiều năm nữa cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.