Trong thư gửi đội ngũ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ghi nhận những đóng góp của thầy cô trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh đổi mới giáo dục.

Ông đặc biệt trân trọng sự bền bỉ của các nhà giáo đang công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao đổi với thầy trò Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Bộ trưởng nhìn nhận, cùng với yêu cầu đổi mới, giáo viên đang phải đối diện nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống.

"Tôi chia sẻ với thầy cô về những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tôi thấu hiểu mong mỏi chính đáng của thầy cô được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp", ông viết.

Bộ trưởng cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần tận tâm, bao dung của nhiều nhà giáo, ngay cả khi những đóng góp chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng.

Theo ông, thực tế đó đòi hỏi ngành giáo dục phải lắng nghe, đồng hành và bảo vệ nhà giáo tốt hơn.

"Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, tôi cùng tập thể lãnh đạo Bộ sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định.

Ông cũng mong lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của giáo viên; phụ huynh thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm giáo dục với nhà trường.

Nhấn mạnh mỗi bước đổi mới phải tạo thêm điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, phát huy năng lực và giữ được tâm huyết với nghề, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam.