Trường đại học Kinh tế Huế thêm ngành mới đáp ứng thời kỳ số hóa

Ngày 27.5, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức họp báo công bố 4 chương trình đào tạo mới.



Tại buổi họp báo, nhà trường công bố mở mới 2 chương trình đào tạo trình độ cử nhân gồm: Digital marketing và kinh doanh quốc tế.

Trong đó, ngành digital marketing được xây dựng nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực trong kỷ nguyên số. Chương trình trang bị cho sinh viên tư duy marketing hiện đại, năng lực ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu và triển khai chiến lược truyền thông trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Đại diện lãnh đạo nhà trường cung cấp thông tin về các chương đào tạo mới ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngành kinh doanh quốc tế hướng đến đào tạo nguồn nhân lực am hiểu về thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics và quản trị vận hành. Sinh viên sẽ được chú trọng phát triển ngoại ngữ, kỹ năng đàm phán để sẵn sàng làm việc tại các doanh nghiệp FDI hoặc các mô hình kinh doanh xuyên biên giới.

Song song với bậc đại học, nhà trường cũng ra mắt chương trình thạc sĩ kế toán đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, chuyển đổi số và tiến sĩ quản lý kinh tế, đào tạo chuyên gia nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách cấp cao.

PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế, khẳng định việc mở mới và cập nhật các chương trình đào tạo là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng kịp thời xu thế phát triển của xã hội. Tất cả chương trình đã được đổi mới toàn diện trên nền tảng công nghệ.

Đối với 2 ngành cử nhân mới, bên cạnh đội ngũ giảng viên trong nước, chương trình được thiết kế dựa trên sự hợp tác với các đơn vị nước ngoài và có sự tham gia giảng dạy của giáo viên quốc tế. Đáng chú ý, đại diện nhà trường khẳng định mức học phí của sinh viên sẽ giữ nguyên, không thay đổi, tạo điều kiện tối đa để người học trải nghiệm môi trường đa quốc gia.

Dù không phải là đơn vị duy nhất mở các ngành học này, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế tự tin với bề dày truyền thống đào tạo khối ngành kinh tế, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ, sẽ tạo nên thế mạnh và giá trị cốt lõi riêng biệt cho người học.

Ngoài ra, theo ông Quân, tất cả chương trình của nhà trường cũng đã được đổi mới, làm mới trên nền tảng công nghệ, toàn diện, tổng thể để bắt nhịp sự đổi mới giữa khoa học công nghệ. Ông Quân cũng nhấn mạnh rằng, thời gian tới, ngoại ngữ là điểm then chốt mà nhà trường đang chú trọng trong đào tạo, theo định hướng đến 2030, 100% sinh viên có đủ khả năng giao tiếp trong môi trường quốc tế. "Không chỉ thực hiện đổi mới học thật làm thật mà các em phải giao tiếp, làm việc hiệu quả trong môi trường lao động quốc tế. Nhà trường ưu tiên tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung. Đây là 4 ngoại ngữ cốt lõi nhà trường thâm nhập thị trường", ông Quân nói.