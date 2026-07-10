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Giáo dục

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng có tân hiệu trưởng

Huy Đạt
Huy Đạt
PGS-TS Lê Thị Thúy được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật Y -Dược Đà Nẵng, với kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đáp ứng mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

Ngày 10.7, Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Y tế bổ nhiệm PGS-TS Lê Thị Thúy giữ chức hiệu trưởng. Dự hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tham dự.

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng có tân hiệu trưởng- Ảnh 1.

Đại diện Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng cho PGS-TS Lê Thị Thúy

ẢNH: NTCC

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi chúc mừng tân hiệu trưởng, khẳng định Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế có uy tín, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước.

Theo bà Thi, thành phố Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, phát triển hệ thống y tế thông minh, trong đó chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định. Vì vậy, nhà trường cần tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong y học; đào tạo đội ngũ y, bác sĩ, dược sĩ và kỹ thuật viên y tế có trình độ chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị nhà trường tăng cường hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế để nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu thực tiễn. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để trường phát triển bền vững.

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng có tân hiệu trưởng- Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (bên trái) tặng hoa chúc mừng và kỳ vọng tân hiệu trưởng tiếp tục phát huy truyền thống, đưa nhà trường phát triển lên tầm cao mới

ẢNH: NTCC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Lê Thị Thúy cho biết sẽ cùng tập thể nhà trường phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh kiểm định chương trình, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành y tế trong giai đoạn mới.

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