Trường đại học Quang Trung công bố 3 ngành đạt kiểm định dịp 20 năm thành lập

Ngày 22.3, Trường đại học Quang Trung (ở Gia Lai) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đồng thời công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với 3 ngành học.

Trường đại học Quang Trung được thành lập ngày 17.3.2006, là trường đại học dân lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ), nay thuộc tỉnh Gia Lai. Sau 20 năm phát triển, nhà trường đã xây dựng đội ngũ gần 200 giảng viên, gồm phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ, tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Hiện nay trường đào tạo 13 ngành đại học thuộc 3 lĩnh vực chính gồm sức khỏe, kinh tế và kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho địa phương và cả nước.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho đại diện Khoa Y và Khoa Kinh tế - Du lịch của Trường đại học Quang Trung

Tiến sĩ Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng Trường đại học Quang Trung, cho biết trong giai đoạn mới, nhà trường đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín; tiếp tục đổi mới chương trình, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp và cộng đồng, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm xã hội.

Tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho tiến sĩ Tô Bá Lâm cùng tập thể Khoa Y và Khoa Kinh tế - Du lịch.

Dịp này, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho 3 ngành: Tài chính - Ngân hàng, kế toán và ngôn ngữ Anh.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp, ngân hàng đã trao 50 triệu đồng và 400 suất học bổng hỗ trợ sinh viên của trường.