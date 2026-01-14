Trường ĐH An ninh nhân dân: Sẵn sàng bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIV

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng tham gia bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội.

Đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tham gia đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: ĐHANND

Theo đó, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân chủ động tổ chức ra quân huấn luyện, triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án, nhiệm vụ; thường trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội.

Lực lượng dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân hành quân tuần tra bảo vệ đơn vị ẢNH: ĐHANND

Toàn thể cán bộ, học viên thuộc đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân luôn quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm chính trị của lực lượng Công an nhân dân và của nhà trường trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Rèn luyện thể lực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tham gia đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng ẢNH: ĐHANND

Bám sát các kế hoạch, phương án đã được phê duyệt, đơn vị dự bị chiến đấu chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, duy trì nghiêm chế độ trực chiến, bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang bị luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi có yêu cầu.

Diễn tập đội hình phòng chống bạo loạn ẢNH: ĐHANND

Cùng với công tác huấn luyện, đơn vị dự bị chiến đấu luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, học viên, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Ôn luyện võ thuật trấn áp tội phạm ẢNH: ĐHANND

Với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", cán bộ, học viên thuộc đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.