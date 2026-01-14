Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trường ĐH An ninh nhân dân: Sẵn sàng bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIV

Nguyễn Như
Nguyễn Như
14/01/2026 13:58 GMT+7

Đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân ra quân huấn luyện sẵn sàng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng tham gia bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội.

- Ảnh 1.

Đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tham gia đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: ĐHANND

Theo đó, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân chủ động tổ chức ra quân huấn luyện, triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án, nhiệm vụ; thường trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội.

- Ảnh 2.

Lực lượng dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân hành quân tuần tra bảo vệ đơn vị

ẢNH: ĐHANND

Toàn thể cán bộ, học viên thuộc đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân luôn quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm chính trị của lực lượng Công an nhân dân và của nhà trường trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Ảnh 3.

Rèn luyện thể lực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tham gia đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: ĐHANND

Bám sát các kế hoạch, phương án đã được phê duyệt, đơn vị dự bị chiến đấu chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, duy trì nghiêm chế độ trực chiến, bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang bị luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi có yêu cầu.

- Ảnh 4.

Diễn tập đội hình phòng chống bạo loạn

ẢNH: ĐHANND

Cùng với công tác huấn luyện, đơn vị dự bị chiến đấu luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, học viên, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

- Ảnh 5.

Ôn luyện võ thuật trấn áp tội phạm

ẢNH: ĐHANND

Với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", cán bộ, học viên thuộc đơn vị dự bị chiến đấu Trường đại học An ninh nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.

- Ảnh 6.

Thực hành các động tác đánh bắt

ẢNH: ĐHANND

Tin liên quan

Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV

Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Đại đội 28, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361 trong tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, trung tướng Vũ Hồng Sơn đánh giá các chiến sĩ đã nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục động tác chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng XIV

Khám phá thêm chủ đề

Trường đại học An ninh nhân dân Bộ Công an đại hội đảng Đại hội XIV Đại hội XIV của Đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận