Trường ĐH An ninh nhân dân với mục tiêu chiến lược sau 60 năm xây dựng

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH An ninh nhân dân đã khẳng định vai trò là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học an ninh hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Hội thảo quốc tế nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, quản lý học viên nước ngoài tại các trường Công an nhân dân ảnh: ĐH ANND

Đến năm 2030, 20-30% cán bộ, giảng viên đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế

Trường ĐH An ninh nhân dân hiện có 392 cán bộ, giảng viên trong biên chế, quy mô đào tạo 6.500 học viên. Trường vừa là một cơ sở giáo dục ĐH An ninh nhân dân vừa thực hiện nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho lực lượng Công an nhân dân.

Nhà trường đã được giao đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2005 và tiến sĩ từ năm 2010, từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo đại học và sau đại học. Đặc biệt, các mục tiêu phát triển đã được lượng hóa rõ ràng trong các nghị quyết của Đảng ủy nhà trường khóa XVI (nhiệm kỳ 2025 - 2030): Đến năm 2030, phấn đấu trên 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ, trong đó trên 20% có chức danh giáo sư, phó giáo sư; đồng thời có ít nhất 2 giảng viên đạt chức danh giáo sư và 20-30% cán bộ, giảng viên đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nhà trường đã triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số toàn diện, coi đây là "phương thức sản xuất mới" trong giáo dục. 100% hoạt động giáo dục - đào tạo được định hướng quản lý trên nền tảng số; hệ thống quản trị đại học thông minh, phần mềm quản lý, điều hành tác nghiệp và các công cụ số hóa được sử dụng để giám sát chất lượng đào tạo, khảo thí và nghiên cứu khoa học một cách minh bạch, hiệu quả. Cơ chế quản trị dựa trên dữ liệu giúp nâng cao trách nhiệm giải trình, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các "điểm nghẽn" trong quá trình vận hành.

Từ "truyền thụ tri thức" sang "đào tạo dựa trên giải quyết vấn đề thực tiễn"

Nhà trường đã triển khai đề án xây dựng 40 phòng học lý thuyết và 3 phòng học chuyên dùng đạt chuẩn quốc gia; phát triển các phòng thí nghiệm nghiệp vụ ảo ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo, phục vụ đào tạo kỹ năng xử lý tình huống an ninh trong môi trường số. Đây là bước đột phá quan trọng, góp phần chuyển đổi từ phương thức "truyền thụ tri thức" sang "đào tạo dựa trên giải quyết vấn đề thực tiễn".

Một trong những thành tựu nổi bật của nhà trường là xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với thực tiễn chiến đấu. Mô hình "giảng đường liên kết địa bàn chiến lược" được triển khai, yêu cầu 100% chương trình đào tạo nghiệp vụ có các học phần "nhúng thực tế", giúp học viên tiếp cận trực tiếp với các địa bàn trọng điểm về an ninh, hình thành tư duy thực tiễn ngay từ trong quá trình học tập.

Trường ĐH An ninh nhân dân tổ chức về nguồn tại Bìa truyền thống Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam - Trường ĐH An ninh nhân dân tại tỉnh Tây Ninh ảnh: ĐH ANND

Xây dựng "văn hóa chất lượng"

Song song với đổi mới phương thức đào tạo, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng "văn hóa chất lượng" theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, chất lượng không chỉ là kết quả đầu ra mà còn là hệ giá trị nội tại của nhà trường. Văn hóa chất lượng được thể hiện ở ba cấp độ: giá trị - chuẩn mực - hành vi, trong đó nhấn mạnh sự thống nhất giữa bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên.

Đối với học viên, văn hóa chất lượng được cụ thể hóa thông qua xác định các giá trị cốt lõi như trung thành, liêm chính, kỷ luật, nhân văn và chuyên nghiệp; chuyển từ "tuân thủ bị động" sang "tự giác nội tại", từ kiểm soát bên ngoài sang tự quản bên trong. Đây chính là yếu tố quyết định tạo nên nguồn nhân lực an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức trong sáng.

Trường ĐH An ninh nhân dân hiện có 392 cán bộ, giảng viên trong biên chế, quy mô đào tạo 6.500 học viên ảnh ĐH ANND

Đặc biệt, sức mạnh nội sinh của nhà trường còn được củng cố thông qua hệ thống tổ chức đảng với 20 tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức quần chúng trực thuộc, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với mọi mặt công tác. Mỗi cán bộ, giảng viên, đảng viên được xác định là một "tế bào đổi mới", chủ động tham gia vào hệ sinh thái sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Với nền tảng chính trị vững chắc, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển, nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam "giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".