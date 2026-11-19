Trận chung kết giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng 2026 là cuộc so tài giữa đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và đội Trường ĐH RMIT. Trên SVĐ Đông Hòa (P.Đông Hòa, TP.HCM) chiều 19.11, 2 đội bóng đã mang đến cho hàng ngàn khán giả một màn so tài hấp dẫn.

Đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Bóng liên tục được nhồi về phía cầu môn của đội Trường ĐH RMIT. Dù vậy, hàng tấn công với những cái tên như Viên Nguyễn Đình Quý, Lê Hải Đăng, Trịnh Gia Khang... lại tỏ ra khá vô duyên trong khâu kết thúc. Hơn 40 phút thi đấu đầu tiên khép lại mà không có bất cứ bàn thắng nào được ghi.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (áo xanh) thi đấu lấn lướt trong trận chung kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Bàn thắng quý như vàng

Bước vào hiệp 2, đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tràn đội hình lên tấn công và có bàn thắng mở tỷ số. Từ biên phải, Nguyễn Nhật Khôi có đường tạt sớm vào vòng cấm cho Lê Hải Đăng băng vào trống trải và đánh đầu khiến thủ môn đối phương bó tay, đưa đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vươn lên dẫn 1-0 ở phút 42.

Thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến màn đôi công hấp dẫn. Đội Trường ĐH Bách khoa sau khi có bàn thắng khai thông bế tắc vẫn tiếp tục chơi ép sân, không giấu tham vọng nhân đôi cách biệt. Phía ngược lại, đội Trường ĐH RMIT nỗ lực gây sóng gió về phía khung thành đối thủ nhưng không thể tạo ra khác biệt khi những mảng miếng phối hợp chưa đủ sắc bén.

Lê Hải Đăng đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, góp công lớn đưa đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM giành 3 chức vô địch liên tiếp ẢNH: NHẬT THỊNH

Niềm vui của các cầu thủ đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sau pha lập công đẹp mắt của Hải Đăng (số 11) ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện ban tổ chức và nhà tài trợ chính trao chức vô địch cho đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Chung cuộc, đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thắng 1-0 và vô địch giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng 2026. Đây là chức vô địch thứ ba liên tiếp của đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ở sân chơi này, kể từ năm 2024.

Chiều cùng ngày, đội Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM thắng nghẹt thở đội Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM với tỷ số 2-1 ở trận tranh hạng ba.