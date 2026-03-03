Trường ĐH CMC tuyển 500 chỉ tiêu cho cơ sở mới ở TP.HCM

Trường ĐH CMC vừa thông báo, năm 2026, nhà trường chính thức thành lập cơ sở đào tạo tại TP.HCM, dự kiến tuyển sinh 500 chỉ tiêu cho 12 mã ngành tại cơ sở mới này. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển mới của Trường ĐH CMC năm nay là 2.300 cho 19 mã ngành.

Sinh viên Trường ĐH CMC tham gia một hoạt động tập thể ẢNH: QUỲNH LÊ

Trong đó, riêng nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin là 740 chỉ tiêu (Hà Nội 520, TP.HCM 220), nhóm ngành kinh doanh và quản lý là 680 chỉ tiêu (Hà Nội 520, TP.HCM 160). Còn lại là chỉ tiêu của các nhóm ngành kỹ thuật, báo chí và truyền thông, nghệ thuật, nhân văn.

Cụ thể như sau:

Nhà trường sẽ sử dụng 4 phương thức tuyển sinh. Phương thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực CMC - TEST do nhà trường tổ chức (CMC - TEST là bài thi trắc nghiệm trên máy tính, có cấu trúc gồm toán 30 câu, tiếng Anh 30 câu, tư duy logic 20 câu).

Phương thức 2: xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

Phương thức 3: xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 4: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và theo đề án tuyển sinh của Trường ĐH CMC.

Một đại diện Trường ĐH CMC cho biết, năm nay, nhà trường vẫn duy trì quỹ học bổng 96 tỉ đồng dành cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc. Trong đó, dự kiến cơ sở Hà Nội có 370 suất học bổng, cơ sở TP.HCM có 155 suất với các mức từ 30 - 100% học phí cả khóa học.

Đặc biệt, thí sinh khi nhập học Trường ĐH CMC năm 2026 sẽ được tặng 1 chiếc iPad hoặc máy tính bảng có giá trị tương đương nếu đặt CMC là nguyện vọng 1, 2, 3 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT và thỏa mãn ít nhất một trong 2 tiêu chí: tham dự kỳ thi CMC - TEST; tổng điểm kết quả học tập THPT học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển năm 2026 đạt từ 31/40 điểm trở lên (có bao gồm điểm cộng).