Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long công bố quyết định đổi tên trường

Ngày 7.11, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc đổi tên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long; đồng thời khánh thành tòa nhà nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Đây là những sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình 66 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, mở ra giai đoạn phát triển mới với định hướng đào tạo đa ngành, lấy công nghệ và kỹ thuật làm trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao quyết định đổi tên trường cho PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long ảnh: nam long

Tại buổi lễ, nhà trường cũng công bố các quyết định bổ nhiệm Ban giám hiệu và quyết định đổi tên Đảng bộ trường theo tên trường mới. Các nội dung này đánh dấu bước kiện toàn về tổ chức, tạo nền tảng cho công tác quản trị và triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ và giáo viên kỹ thuật cho khu vực ĐBSCL và cả nước.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao quyết định bổ nhiệm Ban giám hiệu Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long ảnh: nam long

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, tên gọi Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long thể hiện rõ hơn định hướng phát triển lấy công nghệ và kỹ thuật làm trọng tâm, mở rộng khả năng đóng góp của nhà trường trước nhu cầu nhân lực và sự thay đổi của nền kinh tế.

"Tôi mong trường tiếp tục khẳng định vai trò là một cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ, kỹ thuật gắn bó với ĐBSCL, góp phần đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất và nâng cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp trong vùng", bà Thanh nói.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT tin tưởng, tòa nhà nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ được khánh thành hôm nay mở thêm điều kiện để nhà trường tổ chức hoạt động học thuật, nghiên cứu và sáng tạo. Đồng thời mong muốn công trình sẽ trở thành nơi thầy cô và sinh viên cùng thực hiện những ý tưởng mới, nơi doanh nghiệp tìm thấy cơ hội hợp tác và những vấn đề từ thực tiễn được tiếp cận bằng tri thức khoa học.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tòa nhà nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ ảnh: nam long

"Với truyền thống, sự đồng lòng của tập thể và sự đồng hành của địa phương, các đối tác, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, khẳng định uy tín và đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của vùng và đất nước", Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.

Tòa nhà Nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long được đầu tư xây dựng với quy mô 9 tầng, gồm 88 phòng chức năng, cùng thư viện truyền thống. Đây là không gian được định hướng phục vụ đồng bộ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, học tập, khai thác tri thức và phát triển các hoạt động hợp tác khoa học – công nghệ. Tòa nhà nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ của Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long ảnh: nam long Tổng mức đầu tư của dự án là 185 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70 tỉ đồng và vốn đối ứng của nhà trường 115 tỉ đồng. Nguồn lực đầu tư này thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT, đồng thời thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của nhà trường trong việc xây dựng nền tảng cơ sở vật chất phục vụ chiến lược phát triển lâu dài.



