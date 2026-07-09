Hôm nay 9.7, Trường ĐH Đại Nam tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa bác sĩ đầu tiên. Tại buổi lễ, 83 sinh viên đã được cấp bằng bác sĩ y khoa, trong đó, một người được cấp bằng xuất sắc, 27 người được cấp bằng giỏi, 53 người được cấp bằng khá, 2 người có bằng trung bình khá.

Những tân bác sĩ đầu tiên của Trường ĐH Đại Nam trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên ẢNH: THU HÒE

Trong đó, có 7 người đã trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên. Những người còn lại đang nỗ lực ôn thi với hy vọng trúng tuyển vào chương trình bác sĩ nội trú của các trường ĐH có truyền thống về đào tạo y khoa.

Trường ĐH Đại Nam là một trường ĐH tư thục, có trụ sở tại Hà Nội. Khóa sinh viên ngành y khoa đầu tiên được nhà trường tuyển sinh năm 2020 (nhưng là khóa tuyển sinh lần thứ 14 của nhà trường), với 105 em trúng tuyển và xác nhận nhập học.

Tại buổi lễ, PGS Hoàng Đức Hạnh, Trưởng khoa Y, Trường ĐH Đại Nam, cho biết, chương trình đào tạo ngành y khoa khóa 2020 - 2026 được xây dựng tiếp cận theo chuẩn CDIO, phát triển dựa trên chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y khoa do Bộ Y tế ban hành năm 2014. Chương trình được thiết kế trong 6 năm học, với tổng khối lượng 209 tín chỉ (chưa bao gồm 14 tín chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh).

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chiếm 146 tín chỉ, trong đó 31 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành và 115 tín chỉ kiến thức ngành. Đặc biệt, các học phần cốt lõi lâm sàng gồm nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa chiếm tỷ trọng lớn với 79 tín chỉ.

Nhà trường đã ký kết hợp tác và tổ chức đào tạo tại 21 bệnh viện lớn. Toàn khóa học có tổng cộng 27 học phần thực hành lâm sàng. Sinh viên bắt đầu tiếp cận môi trường bệnh viện từ năm thứ 2. Đặc biệt, sinh viên đã được các bệnh viện bố trí tham gia các ca trực ngoài giờ hành chính theo nhóm.

Đối với học phần thực tập tốt nghiệp, sinh viên được định hướng lựa chọn một trong 4 chuyên khoa (nội, ngoại, sản, nhi) và được bố trí thời gian 10 tuần thực tập tập trung tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ theo hình thức một bác sĩ kèm một sinh viên.

Tại khu vực phía bắc, trước Trường ĐH Đại Nam có Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường ĐH VinUni. Tiếp theo sau có Trường ĐH Phenikaa… Trừ Trường ĐH VinUni đòi hỏi cao vượt trội về chất lượng đầu vào khi tuyển sinh, 3 trường còn lại đều lấy điểm chuẩn từ mức điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định hoặc thấp hơn ngành y khoa các trường công.