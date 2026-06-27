Một trường ĐH trao bằng cho khóa bác sĩ y khoa đầu tiên

Hôm nay 27.6, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2026 cho sinh viên các nhóm ngành khoa học sức khỏe gồm y khoa, răng hàm mặt, dược sĩ, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật xét nghiệm y học, điều dưỡng, hộ sinh.

Đặc biệt, đây là khóa bác sĩ y khoa đầu tiên của trường chính thức tốt nghiệp sau 6 năm học tập, thực hành và thực tập lâm sàng.

Những tân bác sĩ y khoa, dược sĩ, cử nhân khối ngành khoa học sức khỏe trải qua những ngày học tập trong đại dịch Covid-19, nhiều người tham gia chống dịch ẢNH: L.P

PGS-TS Lê Khắc Cường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết nhiều sinh viên khối ngành sức khỏe tốt nghiệp năm nay từng đi qua giai đoạn học tập đặc biệt trong dịch Covid-19. Một số em học trực tuyến trong thời gian giãn cách; nhiều sinh viên tạm gác việc học để tham gia công tác phòng, chống dịch theo lời kêu gọi của Bộ Y tế và UBND TP.HCM.

Tân bác sĩ Phạm Đức Lương ẢNH: L.P

Tân bác sĩ Phạm Đức Lương, thủ khoa Khoa Y đại diện khóa bác sĩ y khoa đầu tiên, chia sẻ: “6 năm học y khoa giúp em hiểu rằng trở thành bác sĩ không chỉ là học cách chữa bệnh, mà còn là học cách lắng nghe, thấu hiểu và có trách nhiệm với người bệnh”.

Theo tân bác sĩ Phạm Đức Lương, từ những môn học nền tảng như giải phẫu, sinh lý, hóa sinh đến giai đoạn lâm sàng tại bệnh viện, mỗi sinh viên đều đi qua nhiều áp lực để trưởng thành.

“Bệnh viện trở thành giảng đường thứ hai của chúng em. Mỗi bệnh nhân, mỗi ca bệnh được tiếp cận đều là một bài học mà không cuốn sách nào có thể thay thế”, tân bác sĩ Lương bày tỏ.

Tại lễ tốt nghiệp, các tân bác sĩ đã thực hiện nghi thức tuyên thệ y đức trước khi nhận bằng.