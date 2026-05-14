Trường ĐH điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ xét tuyển sau phản ánh của Thanh Niên

Chiều 14.5, Trường ĐH Hà Nội đã thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển ĐH hình thức đào tạo chính quy năm 2026 với phương thức xét tuyển kết hợp. Cụ thể, thời gian nhận hồ sơ của thí sinh cho phương thức này là từ ngày 13.5 đến 17 giờ ngày 1.6 (bằng hình thức trực tuyến).

Sinh viên Trường ĐH Hà Nội ẢNH: TUẤN ANH

Việc điều chỉnh này xuất phát từ phản ánh của độc giả Báo Thanh Niên gửi tới nhà trường. Theo độc giả, trong thông tin tuyển sinh ĐH hình thức đào tạo chính quy năm 2026 của Trường ĐH Hà Nội, nhà trường yêu cầu thí sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển bằng phương thức kết hợp phải nộp hồ sơ (kết quả học tập 6 học kỳ trong 3 năm học THPT) lên cổng thông tin tuyển sinh của nhà trường trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 17 giờ ngày 19.5.

Trước đề nghị có học bạ đủ 6 kỳ của học sinh (để các em kịp nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hà Nội), hiệu trưởng một trường THPT ở Hà Nội nêu ý kiến: "Bộ GD-ĐT quy định năm học được kết thúc vào ngày 31.5, trường nào sớm thì 25.5 mới hoàn thành năm học, khi đó học sinh mới có học bạ đủ 6 kỳ. Vì vậy, việc trường ĐH đòi hỏi thí sinh nộp hồ sơ muộn nhất vào ngày 19.5 là một yêu cầu không khả thi với thí sinh".

Sau khi nhận được thông tin trên, Trường ĐH Hà Nội đã điều chỉnh lịch tiếp nhận hồ sơ. TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, nói việc điều chỉnh này căn cứ kế hoạch năm học 2025 - 2026 của các trường THPT mà vẫn đảm bảo quỹ thời gian đủ để thực hiện công tác xét tuyển một cách hiệu quả và chính xác.

"Năm nay, học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp sớm hơn mọi năm và lịch xét tuyển ĐH của Bộ GD-ĐT cũng sớm hơn mọi năm", TS Nguyễn Tiến Dũng nói.