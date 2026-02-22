Trường ĐH Đồng Tháp xuất quân dự VCK TNSV THACO cup 2026

Ngày 22.2, Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức lễ xuất quân đội bóng đá tham dự VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Lễ xuất quân diễn ra trong không khí hân hoan của những ngày đầu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mang ý nghĩa thể hiện quyết tâm khởi động năm mới với tinh thần đoàn kết – đổi mới – phát triển bền vững. Càng ý nghĩa hơn khi lễ xuất quân có sự tham dự của nhiều đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, đối tác đồng hành cùng nhà trường.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, tặng quà động viên Ban Huấn luyện đã góp phần giúp đội bóng của trường vào VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: THANH DUY

Năm nay, Trường ĐH Đồng Tháp là đại diện duy nhất của khu vực Tây Nam bộ tham dự VCK TNSV THACO cup 2026. Hành trình chinh phục tấm "vé vàng" của đội bóng xứ sen hồng rất thuyết phục khi chưa từng để thủng lưới.

Các cầu thủ đã cho thấy phong độ ổn định, càng chơi càng hay tại vòng bảng. Trận đầu tiên, Trường ĐH Đồng Tháp để hòa 0-0 trước Trường ĐH Nam Cần Thơ. Lượt thứ 2, đội đã xốc lại tinh thần để giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Đến trận cuối vòng bảng, các tuyển thủ thắng đậm 3-0 trước Trường ĐH Tây Đô.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp (phải) và ông Ngô Bé, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp, tặng quà cho các tuyển thủ đội bóng ẢNH: THANH DUY

Trận chung kết, đội đã thi đấu thăng hoa khi thắng đậm 3-0 trước ĐH Trà Vinh (đương kim vô địch vòng loại khu vực năm 2024, 2025). Thành tích này đáng tự hào khi tại TNSV THACO cup 2025 (diễn ra trên SVĐ Cần Thơ), Trường ĐH Đồng Tháp đã bị loại sớm từ vòng bảng. Tấm vé dự VCK năm nay là minh chứng rõ nét cho tinh thần không bỏ cuộc, miệt mài tập luyện, không ngừng cố gắng của ban huấn luyện và các cầu thủ trong suốt 1 năm qua.

Trường ĐH Đồng Tháp là đại diện duy nhất của khu vực Tây Nam bộ tham dự VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: THANH DUY

Nhìn lại vòng loại đã qua, cầu thủ Lê Tấn Hào, đại diện đội bóng, cho biết những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần thi đấu bản lĩnh, sự quyết tâm cao độ và chiến thuật hợp lý của Ban Huấn luyện cùng toàn đội. "Cả đội sẽ quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang hình ảnh sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp năng động, kỷ luật và giàu khát vọng đến với VCK toàn quốc", Tấn Hào nói.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, chia sẻ tại lễ xuất quân ẢNH: THANH DUY

Tại lễ xuất quân, PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, chia sẻ rằng việc tham dự VCK toàn quốc TNSV THACO cup 2026 không chỉ là cơ hội tranh tài mà còn là dịp để sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, góp phần quảng bá hình ảnh nhà trường. Vì vậy, các tuyển thủ được kỳ vọng bước vào giải đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu cao nhất, để đại diện cho hình ảnh năng động và bản lĩnh của sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp.

Dịp này, lãnh đạo Trường ĐH Đồng Tháp Nhà đã trao quà động viên Ban Huấn luyện và các cầu thủ, nhằm ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu, đặc biệt là thành tích đã tạo nên dấu mốc lần đầu tiên đại diện cho khu vực Tây Nam bộ dự VCK TNSV THACO cup 2026.