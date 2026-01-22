Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO

Live ĐH Trà Vinh - Trường ĐH Đồng Tháp: Trận đấu của những cột mốc ‘lịch sử’

Thanh Duy - Lĩnh Nam
22/01/2026 14:28 GMT+7

Vào lúc 15 giờ 30 hôm nay (22.1), ĐH Trà Vinh gặp Trường ĐH Đồng Tháp trong trận chung kết khu vực Tây Nam bộ vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

* TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP vs ĐH TRÀ VINH

Tại TNSV THACO cup 2026, hành trình tiến tới trận chung kết vòng loại khu vực của Trường ĐH Đồng Tháp khá thuyết phục. Đội cho thấy một phong độ ấn tượng, càng chơi càng hay. Trận đầu tiên để hoà 0-0 trước Trường ĐH Nam Cần Thơ. Lượt thứ 2, đội đã xốc lại tinh thần để giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Đến trận cuối vòng bảng, các tuyển thủ đất sen hồng đã thi đấu ấn tượng, thắng đậm 3-0 trước Trường ĐH Tây Đô.

- Ảnh 1.

Trường ĐH Đồng Tháp chuẩn bị bài bản vì mục tiêu giành vị trí cao nhất vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Còn nhớ tại TNSV THACO cup 2025 (diễn ra trên SVĐ Cần Thơ), Trường ĐH Đồng Tháp đã bị loại sớm từ vòng bảng. Trước mắt, việc giành vé vào chơi trận chung kết năm nay đã là một thành công với đội. Thế nhưng, các tuyển thủ sen hồng không muốn dừng lại ở thành tích này. Việc ăn tập bài bản, thường xuyên với vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha và các trợ lý là những cựu danh thủ Đồng Tháp, đã cho thấy đội rất quyết tâm giành vị trí số 1 khu vực. Chưa bao giờ Trường ĐH Đồng Tháp đứng gần với bước ngoặt lịch sử là lần đầu tiên vô địch vòng loại Tây Nam bộ TNSV đến như vậy.

Thế nhưng, để làm được điều này hẳn không dễ, vì trận chung kết Trường ĐH Đồng Tháp sẽ đối đấu ĐH Trà Vinh, đội bóng đã vô địch vòng loại Tây Nam bộ liền 2 năm 2024, 2025. Hai đội bóng này cũng chưa từng chạm trán nhau trong lịch sử TNSV.

- Ảnh 2.

ĐH Trà Vinh đứng trước cơ hội lập hat trick "vé vàng" dự VCK TNSV

ẢNH: KHẢ HÒA

Không thuận lợi như đối thủ, ĐH Trà Vinh lại vượt qua vòng bảng khá vất vả. Trận đầu, đội đã bị ĐH Cần Thơ dẫn trước 1 bàn, phải đến những phút cuối cùng mới gỡ hòa, qua đó may mắn thoát khỏi thế chân tường. Nếu trận thứ 2 nhẹ nhàng vượt qua Trường ĐH FPT Cần Thơ (tỷ số 7-0) thì đến trận quyết định vòng bảng, đội rất khó khăn mới vượt qua 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Trường ĐH Cửu Long. Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khu vực đã được thể hiện qua tâm lý vững vàng của các cựu hảo thủ như Cao Lữ Minh Thuận, Hà Văn Thuận, Nguyễn Văn Giàu... 

Tiến tới trận chung kết, ĐH Trà Vinh cũng đang đứng trước mốc son lịch sử là lập hat-trick "vé vàng" vòng loại Tây Nam bộ. Vì thế, các tuyển thủ sẽ chơi tất tay trong trận đấu hôm nay để đạt được thành tích đáng tự hào này.

- Ảnh 3.

