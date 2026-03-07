Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH học Đồng Tháp thành lập công ty dịch vụ đa ngành

Trần Ngọc
Trần Ngọc
07/03/2026 20:07 GMT+7

Trường ĐH Đồng Tháp khai trương công ty hoạt động đa ngành 100% vốn của trường để hỗ trợ triển khai các dự án, hoạt động của trường và tăng cường kết nối, hợp tác với đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngày 7.3, Trường ĐH Đồng Tháp khai trương Công ty TNHH MTV đại học Đồng Tháp, có trụ sở chính tại số 15, đường Trương Định, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Theo quyết định thành lập, Công ty TNHH MTV đại học Đồng Tháp có vốn điều lệ ban đầu 2 tỉ đồng, do Trường ĐH Đồng Tháp sở hữu 100% vốn. PGS-TS Lương Thanh Tân, nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường, được bổ nhiệm làm giám đốc công ty.

Trường ĐH học Đồng Tháp thành lập công ty dịch vụ đa ngành- Ảnh 1.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, phát biểu tại buổi khai trương Công ty TNHH MTV đại học Đồng Tháp

ẢNH: CTV


PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cho biết Công ty TNHH MTV đại học Đồng Tháp tập trung phát triển các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong những lĩnh vực mà nhà trường có thế mạnh như: công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học môi trường, kỹ thuật - công nghệ, giáo dục, kinh tế và du lịch. 

Đồng thời, triển khai các dịch vụ tư vấn, đào tạo ngắn hạn, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, phát triển du lịch, văn hóa; ươm tạo, phát triển các dự án khởi nghiệp có tiềm năng.

Ngoài ra, công ty sẽ đảm nhiệm các hoạt động dịch vụ lữ hành, tổ chức sự kiện khoa học, giáo dục, văn hóa và thể thao; hỗ trợ các hoạt động thực tế, thực địa phục vụ đào tạo và nghiên cứu; đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây cũng là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, giúp tăng cường kết nối xã hội, nâng cao hình ảnh và thương hiệu của nhà trường.

Trường ĐH học Đồng Tháp thành lập công ty dịch vụ đa ngành- Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khai trương Công ty TNHH MTV đại học Đồng Tháp, trực thuộc Trường ĐH Đồng Tháp

CTV


"Sự ra đời của Công ty TNHH MTV đại học Đồng Tháp hôm nay thể hiện tư duy đổi mới trong quản trị đại học, thể hiện khát vọng đưa tri thức của nhà trường đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của địa phương và khu vực. Chúng tôi tin rằng, khi tri thức khoa học được kết nối với doanh nghiệp, khi ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng trong môi trường học thuật và khi tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa trong cộng đồng sinh viên, thì trường đại học sẽ thực sự trở thành động lực thúc đẩy cho sự phát triển bền vững của xã hội", PGS-TS Hồ Văn Thống nói.

