Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Nha Trang 0-0 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Thử thách cho chủ nhà

Nghi Thạo - Lĩnh Nam
10/03/2026 14:39 GMT+7

Trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ 45 chiều nay (10.3) là cuộc chạm trán giữa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đang trên đà hưng phấn và chủ nhà Trường ĐH Nha Trang đầy bản lĩnh.

*NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chính là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất tại bảng A. Chiến thắng tối thiểu nhưng đầy thuyết phục trước đối thủ đáng gờm Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở ngày ra quân đã cho thấy sức mạnh thực sự của thầy trò HLV Trần Văn Dũng.

Điểm tựa lớn nhất của đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chính là hệ thống phòng ngự được tổ chức cực kỳ chặt chẽ và kỷ luật. Lối chơi thực dụng, biết mình biết ta và chớp thời cơ lạnh lùng đang biến họ trở thành đội bóng nguy hiểm trước bất kỳ đối thủ nào. Một chiến thắng trước đội Trường ĐH Nha Trang vào chiều nay 10.3, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A sẽ giúp thầy trò ông Dũng chính thức đặt chân vào tứ kết sớm một vòng đấu.

- Ảnh 1.

Các cầu thủ Trường ĐH Nha Trang (trái) thi đấu kiên cường, có nền tảng thể lực tốt

ẢNH: DUY ANH

Ở phía đối diện, đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang hòa 1-1 trước đội Trường CĐ FPT Polytechnic trong ngày khai màn VCK. Dù bị dẫn bàn trước, nhưng với nền tảng thể lực tốt và lối chơi kiên cường, các học trò của HLV Nguyễn Anh Tú đã chiến đấu đến cùng để buộc đối thủ phải chia điểm. Thậm chí, đội chủ nhà đã có lúc vùng lên mạnh mẽ và có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng không thể tận dụng.

Điểm mạnh nhất của đội Trường ĐH Nha Trang chính là tinh thần không bỏ cuộc, phần nào đến từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng đông đảo khán giả nhà. Với lợi thế sân nhà và nền tảng thể lực tốt, thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

- Ảnh 2.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Nha Trang Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tnsv thaco cup TNSV giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
